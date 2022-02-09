橫眉冷看：仍有機會打贏疫戰-陳偉強 大學講師

近期，不少香港人叫嚷着要學習西方，與病毒共存，「黃營」評論者固然是眾口一詞，就連部分「藍營」中人也軟化，說新冠變種病毒Omicron殺傷力弱，故力主政府打破防疫禁令。如今倒好，內地官媒接連發文，強調香港必須堅持「動態清零」政策，否則休想與內地通關。

阿爺開腔，最少可將藍營中反對清零措施的聲音壓下去，對社會齊心抗疫大有助益。很多人不明白，Omicron的感染力太強，故即使致死率不如原始的新冠病毒，但仍然十分可怕。流行性感冒的奪命機會是0.1%，我權當Omicron也能低至這個水平，但假如全港最終有100萬人染疫，0.1%的致死率，便是1,000條人命。若然最終發覺致死率不止於0.1%，或者染疫者超過100萬，達到200萬甚至300萬人，後果便不堪設想，要付出的生命代價，更不是一般香港人所願意付出的。

況且，香港的疫苗接種率低，內地已接種兩針疫苗的人，已接近總人口的85%。香港則不然，已打第一針的人只有約80%，還不是以總人口計算，而是只計合資格接種者，因此疫患一旦在港蔓延，市民將無險可守。

長遠而言，我們確實要與病毒共存，就如流行性感冒，也是長期在人群中流布。不過，若然要與新冠病毒共存，先決條件是病毒不再出現大規模變種；其次，就是要待全民已接種疫苗。這兩個條件目前都不具備，香港若是貿貿然學習歐美，將疫症視作常態，一旦弄不好，結果將難以想像。

西方之所以選擇與病毒共存，只是沒辦法中的辦法，他們想堵也堵不來。中港兩地不同，居民的防疫意識高，因此，我們仍然大有機會打贏這一場疫戰。