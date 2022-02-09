衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前宣布，新聞處即日起取消公布涉及每一個確診患者資料的附表，不會列出確診患者有否打針，「因為已經冇乜意義」，只會以總數及比例形式公布。這是令人無法苟同、教人難以置信的安排。

當局發放確診患者資料本已缺乏透明度，如今進一步落閘，真正原因是甚麼？翻查衞生署衞生防護中心網頁近日的新聞稿，發現張竹君發表上述講話的3天前，即2月4日，仍有關於患者的發病日期、疫苗接種史等相關資料的附表連結，但2月5日備註一欄已不再列出患者有否接種疫苗。附表以往會對已打針的患者，註明「已接種2019冠狀病毒病疫苗」，早期的資料甚至列出何年何月何日在何處接種了何種疫苗，極具參考、追蹤和研究意義，絕非「冇乜意義」。

及至2月6日，多名患者的個案分類、發病日期、住處等欄目，更一律寫上了「待定」。照理說網絡時代，就算港府擴大公務員在家工作安排，即使近日確診人數今天急增300多，明天再增600多，負責資料輸入的在家「工作」，患者資料也不至於要留白，殘缺從略的亂象，究竟所為何事？

本欄日前《關於未針者的所謂重症》一文，正是從新聞處之前發放的確診患者資料中，逐一找回患者的接種資料、發病日期，從而發現32名康復出院人士中，從發病日到出院日，未針者與已針者在平均日數上的差異，並忠告當局提高透明度，主動整理資料供各界參詳，但港產官僚不思進取，抗疫只得谷針一途，卻對患者的接種資料作屏蔽式處理，只大講特講兩名危殆患者冇打針，至於冇打針患者已出院數字卻秘而不宣，做法幫倒忙，這叫大眾如何對疫苗有效減低重症與死亡率之說建立信心？