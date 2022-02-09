新冠疫情勢如猛虎，確診個案幾何級上升，周二新增個案625宗，初步確診約500宗，愈來愈多大廈被圍封檢測。政府抗疫不力，受苦的是市民，筆者近日到過深水埗檢測中心及流動檢測點，市民輪候檢測大排長龍，一等便是4小時，這絕對不能接受。筆者早前已向政府反映，在重災區要迅速反應，增加檢測點、人手及作出派籌安排。政府如今才回應，例如在深水埗增加一個臨時採樣站，稍後在各區新增40個檢測點，並要求承辦商使用派籌方式，真是後知後覺。

抗疫要達致「動態清零」，除了阻截社區感染傳播，最根本方法就是接種疫苗。因為當確診數字愈多，涉及地區愈廣，就難有效追蹤所有傳播鏈及加以阻截。目前累計有541萬人打了第一針，已達八成，已接種兩針有487萬人。為防禦急劇惡化的疫情，筆者同意香港是有條件推高接種率至九成，這可有效築起社區保護屏障。

筆者呼籲未打第一針的市民，應護己護人，立即預約接種疫苗，而已接種者一旦染疫，可減低重症風險。至於當局將在2月24日實施疫苗通行證措施，即市民進入餐飲處所、表列處所、學校等，均須完成接種第一針疫苗，而新增處所包括商場、宗教場所、百貨公司、街市、超市及髮型屋，疫苗通行證亦適用於安老院舍及殘疾人士院舍。

不過，實施疫苗通行證計劃，一定會令未打針市民不便。現在仍有兩個星期，政府必須做足準備，對前線處所人員如何執行計劃及作出安排，做好支援。對於安老院舍院友只有22%接種率，也確實令人非常擔心。筆者認為當局須全速加快外展院舍接種服務，隊伍應安排醫生駐場，未能表達意願的長者，家屬可在聽取醫生意見下，同意為長者打針。