食衞局局長陳肇始公開承認，香港已陷入幾何級數的疫情大爆發，數以百計不明源頭的傳播鏈，已在全港各區導致難以估量、難以追蹤的海嘯式疫情。多間醫院的員工和多個政府部門職員中招，單日確診個案達疫情以來新高，逾600宗，過百條傳播鏈在全港蔓延中。抗疫失敗的原因，完全是林鄭「姜太公」上腦，放棄強制手段，把「自願」擺在第一位所闖的禍，林鄭必須第一個負全責，她就是姜太公掛帥。

筆者本月5日在《天公慧眼 「木」中無人》一文已指出，港府對內地成功經驗陽奉陰違，就是不聽中央政府抗疫領導小組專家組組長梁萬年「五個精準動態清零」的要求，試問又怎能貫徹四項「動態清零」的基本原則，即「快速發現，快速處置，精準管控，有效救治」？眼見全港市民變成香港「姜太公自願上釣」的白老鼠，萬分悲憤！萬分無奈！

香港姜太公說，前年自願檢測178萬人也只搵到很小量的陽性個案，即是說，那次「願檢盡檢」失敗。那末，試問今天全民派自願檢測包又豈能成功？又如何保證人人自檢？林鄭讓不願檢者有充分的自由，即剝奪其他人免受傳染的自由，請問林鄭這是甚麼抗疫邏輯？自願檢測發現陽性的市民可自行求醫？讓陽性患者自行乘各種交通工具到醫院的沿途播疫及未入院前自行在家，可能更廣泛傳染別人，這又是甚麼「動態清零」的防疫邏輯？

香港姜太公說，資源有限，只能在運用各項資源時用風險評估的原則，從而把竹篙灣隔離日數縮減，把次密切接觸者留家自行檢疫。換句話說，是把潛在的傳播風險留在民居，這又是甚麼「動態清零」的邏輯？姜太公當道，香港不幸矣！甚麼「願檢盡檢」、「願打盡打」，是「願」字語言偽術的精髓。