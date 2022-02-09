尋日正月年初八，一眾好友傳來祝福貼文，甚麼「八面玲瓏」、「八仙過海」、「八面威風」等，又祝大家發發發！此時此刻，應該冇乜人會有共鳴！阿哥，日日圍封，處處強檢！陰寒冷風，八面吹來，疫情愈抗愈衰，庸官抗疫無能，進退失據，陸續有群組爆發，而圍封強檢如深水埗富悅樓、沙田美致樓揪出病例都達兩位數，反映病毒已喺社區蔓延，污水樣本驗出含病毒，連禮賓府一帶都有，反映疫情已失控！

近日確診個案不少涉及不同家庭群組，相信是因節日聚集而受感染。張竹君醫生亦指出，感染者主要係接觸多人嘅行業，包括清潔員、售貨員、保安等。是以老朽謝絕一切往來做孤獨老人，絕對護己及人，希望各位老友記即使打咗針，亦不必急於同孫仔飲茶！

有專科醫生警告，新冠病毒有可能會由Omicron演變成Pi，造成第6波世界疫症。若然，歐美多數國家採取「與病毒共存」策略，都唔知仲要死幾多人！

香港疫情蔓延，內地官媒接連發文指要堅持「動態清零」防疫抗疫方向，強調動態清零係香港抗疫嘅科學選擇，又指若實行「與病毒共存」，便難與內地實施免檢自由通關。正如本報「正論」指出，本港現時防疫措施千瘡百孔，醫頭不能醫腳，亟需要重大改革。港官不成氣候，京官應聯同中港專家作決定，能者居之，特事特辦，勿拘泥於自治框框。旨哉斯言！再任由廢官牛棚困貓式嘅抗疫，日日夜夜圍封強檢而不肯「全民強檢」盡快揪出疫源，靠自律式嘅全民「快速測試」，肯定又係添煩增亂，如果「自律」靠得住，就唔會有國泰機師及機組人員播毒社區，搞到今日倒瀉籮蟹嘅一片慌亂景象，官媒也不必急急予以狠批示警喇！