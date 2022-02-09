農曆新年過後，昨日單日新增超過600宗確診個案，創本港疫情爆發以來的新高。此時，有人認為新變種病毒Omicron跟流感無異，毋須繼續採取「清零」的抗疫政策，乾脆來個「與病毒共存」算了。但如果認真看看數據，就知道這是完全不可行，香港真正需要的策略是「動態清零」。

有些人對動態清零的概念不太清楚，光看字面，以為就是零感染。其實動態清零既不等於零感染，也不是零容忍，它真正的概念是在於「快速發現、快速處置、精準管控、有效救治」，就是在常態化的疫情防控狀態下，必須做到能快速識別感染的發生，然後快速地進行處理，同時有效地管控和救治，以切斷病毒的傳播鏈。動態清零在內地行之有效，如果香港採取，便能在抗疫、市民日常生活和整體經濟發展之間取得平衡。

動態清零於內地有例可援，應在本港推行。相反，與病毒共存連基本的數據支持都欠缺，整天嚷着要與病毒共存的那些人，他們看過相關數據嗎？Omicron的傳播力非常強，所以雖然它的死亡率只是0.3%左右，但由於傳染力強，香港人口密集，如果採取與病毒共存政策，就很有可能在短時間內出現數目龐大的確診個案。當然，病人感染不能扔下不理，但如果突然出現以倍數增長的確診個案，我們的醫院還有應付的能力嗎？而且，就算是0.3%左右的死亡率，也高過一般流感6至7倍，每1,000人確診，就有3人死亡，那畢竟也是個相當高的數字。

至於Delta變種病毒，雖然不像Omicron的傳播力那麼強，但死亡率較高，一旦確診，死亡率接近2%。而且，Delta的重病率也比較高，每100人確診就有兩個人死亡，按這個比率，社會上受影響家庭的數目就會攀升，痛失家人的悲慘場面必然會愈來愈頻繁，筆者不認為那是本港市民希望看到的景象。

筆者作為專業醫生，相信的是數據，考慮的是香港醫療系統的負荷能力，關心的是全港市民的整體健康。在當下，與病毒共存這種躺平、放任的政策絕對是不可取的，因為無論是在病毒的傳播力、患病率、重症率、後遺症和死亡率這5個考慮層面，香港都負擔不起與病毒共存政策的後果，必定會癱瘓本港的醫療系統。

現在香港真正要做的是全力實施動態清零策略，擴大核酸檢測範圍，盡快找出並切斷社區中那眾多的隱形傳播鏈，而且要找出感染病人的密切接觸者，對他們進行精準的管控和有效的追蹤，讓疫情重回清零狀態。實施動態清零是內地行之有效的經驗，既然有例可援，特區政府應盡快落實和進行廣泛宣傳，讓市民充分了解，再全力配合政府在抗疫方面的努力。如果香港在落實動態清零時在採樣、隔離、檢測等方面需要支援，在必要時還可以向中央求助。