正論：疫鏈難斷施政苛 十問政府做甚麼

疫情海嘯淹沒本港，昨日新增本地確診數字突破一千大關。港人疫海中苦苦掙扎，渴望擺脫「不病死就餓死」的命運；奈何港府口講同心抗疫，卻未雪中送炭，反而胡亂祭出辣招，仿似要把市民逼上絕路。苛政猛於虎，市民焦頭爛額之餘，無不滿頭問號；到底港府在防疫上做了甚麼？廢官此刻在想些甚麼？港人的犧牲又為了甚麼？

眾所周知，港府自稱採用「動態清零」作為防疫方針；然而動態清零為何物，市民是一問三不知；目標不清晰，如何同心抗疫？首要詢問港府的，正是︰「港府的動態清零定義是甚麼？」按內地官媒定義，動態清零並非追求零感染，而是要求對病患及早發現、快速處置、精準管控、有效救治，使疫情不構成社區傳播。倘若港府真的沿用內地定義，從去年底至今，「及早、快速、精準、有效」，又做到哪一項？顯然，港府口中的動態清零，與內地差距極大，官員各有解讀，市民才陷於困局！

縱不了解動態清零，只要防疫舉措「拳拳有力」，「盲拳打死老師傅」也絕非不可能；因此須再問港府：「防疫措施的目的是甚麼？」港府拒絕全民強制檢測，折衷地推行全民快速檢測，把主動化為被動，「及早」兩字已成笑話，「快速」更無從談起。港府毫無科學根據，利用檢測污水來尋找感染者，導致圍封強檢屢屢撲空，「精準」意義何在？假如隱形患者稍為注重衞生，頻頻用消毒液、漂白水清潔家居，污水中還能檢出病毒嗎？事實並非患者隱形，而是港府貪圖方便，捨難取易，才導致大海撈針而已。

港府本末倒置，未有集中精力找出隱形患者，而是強硬推行「疫苗通行證」，弄得民不聊生，不禁讓人三問︰「為甚麼強硬谷針？」表面上，疫苗通行證可以降低人流、減慢擴散速度，為抗疫爭取時間；但事實上，當接種率提高，人流必然恢復，且病毒一再變種，突破性感染比比皆是，全民接種最大好處不過是減輕患者症狀，減輕醫療系統壓力。與其花精力為最壞情況打算，倒不如想方設法阻止其發生。當局防疫次序顛倒，讓人質疑當局強硬谷針，究竟是為了動態清零，還是準備與病毒共存呢！

要說本港民不聊生，絕不為過。民眾現時對禁令加辣無所適從，自然想四問港府︰「推行措施前，有否研究其可行性呢？」既然要谷針，是否應大幅增加接種中心的數量呢？如今各中心預約爆滿，疫苗通行證又實施在即，教港人如何是好？特首林鄭月娥前日才聲稱，即便居所樓下便是商場，寫字樓入口位於商場之內，未接種的港人也不能通行，令全城嘩然；言猶在耳，昨日又有官員補鑊，改稱可獲豁免。政策朝令夕改，更反映港府制訂措施粗疏，未周詳考慮。

再者，雖然疫苗通行證範圍無底線擴大，但上有政策下有對策，對堅決不打針的港人而言，根本收效甚微，卻對未能接種的人影響巨大。諸如長者病痛多多，接種風險極大，卻難以取得豁免證明，外出時人有三急，卻不能使用商場洗手間，怎辦？有孕婦身懷六甲，仍慘遭僱主逼針，否則面臨「合理解僱」，要人如何抉擇？谷針方法多多，利誘方式更具效用，港府偏要威逼，不是把港人推向深淵，那是甚麼？與其說港人仇視政府，不如說港府主動與民為敵。

縱使不談防疫方針，都必須五問港府︰「為甚麼不依科學防疫？」如今確診病例暴增，隔離設施不足，何不依據科學，採用三級分流制度，集中治療重症患者，放寬對輕症甚至無症狀患者的措施呢？各項禁令也不科學，諸如晚市禁令，難道病毒也會聽從指揮，每晚6時後便不再作惡嗎？又如關閉髮型屋，卻容許兩人聚餐，同樣是密閉場所內一對一，剪髮誰會脫口罩，何以髮型屋更具風險呢？

以上種種，無不印證港府防疫已經一鑊泡，更重要的是：「港府為甚麼仍不修補漏洞？」港府當初縱容國泰，引爆第5波疫情，印證外防輸入漏洞處處，不將其堵塞，內防擴大怎樣加強都不過是竹籃打水。現時大量個案源頭不明，會否有人因接觸境外郵包，購買街市急凍食品而受感染，內地實證案例多如繁星，港府是扮鴕鳥，還是要掩耳盜鈴？

說到掩耳盜鈴，不能不問：「為甚麼疫情數據極不透明？」國家衞健委每日通報疫情，定必包括現有病例、重症人數等數據；反觀本港，除了確診人數，幾乎「百無」，市民得不到充足資訊，要不極度恐慌，要不誤信坊間說法，認定病毒威脅大減，釀成社會分化，對抗疫政策爭論不休的局面。假如港府開誠布公，天下自然歸心，難道有人作賊心虛，企圖製造恐慌嗎？

病例源頭不明，唯一快速解決方法只有全民強制檢測，第八問當然是：「何時推行？」港府堅拒全民檢測，理由無非是以港府現有資源難以實行，這又衍生出第九問︰「何時才向中央請求真正的援助？」縱未通關，中港兩地一脈相承，感情從未中斷。一方有難，八方支援，倘若港府求援，中央必然派遣工作組指導防疫，各地也會出動醫護、檢測人員支援，醫療物資、食物統統一應俱全，市民又何需捱貴菜呢？究竟是港府官員驕傲自大，還是暗藏政治陰謀呢？

港府抗疫不力在先，加辣禁令禍害港人在後，最後一句難免要替市民質問中央：「何時才願撤換廢官，選賢任能來挽救香港呢？」