世界視線：俄法暗唱雙簧　美德步伐不一

俄羅斯總統普京出席北京冬奧開幕禮後急急趕回莫斯科，與到訪的法國總統馬克龍商討歐洲及烏克蘭局勢。兩人會後唱雙簧，表示願意努力達成共識、穩定烏克蘭局勢，並認同開戰是雙輸局面。在太平洋另一端，美國總統拜登在白宮會見德國總理紹爾茨時老調重彈，表明若俄侵烏，將結束連接德俄的天然氣管道北溪2號。惟紹氏對此未作表態，美德在關鍵環節的分歧顯而易見。

普京和馬克龍進行長達5小時的單獨會晤。馬克龍指出，必須加緊行動以免局勢惡化，並且向普京提出安全保證建議。普京則表明，假如烏克蘭加入北約及企圖收復克里米亞，將導致俄烏開戰，而一旦爆發軍事衝突，將不會有贏家，「我和馬克龍都不願意發生這種事」。他強調莫斯科將盡一切努力，尋找能夠讓各方感到滿意的妥協方案，並感謝馬克龍為解決烏克蘭危機等問題所做的努力。

眼見烏克蘭局勢趨緩，內心焦急的美國立即宣布向歐洲增兵，但之後卻鬧出彭博社誤報俄羅斯正式侵烏的「蝦碌」一幕。結果克里姆林宮借坡下驢，對美國的假新聞極盡冷嘲熱諷，如今普京和馬克龍再來個一唱一和，借輿論炒作來凝聚國內共識；馬克龍則乘勢與俄聯手狠狠甩了老美一個耳光，令不斷挑釁烏東局勢的華盛頓顯得處境尷尬，一報對方截劫澳洲潛艇合約之仇。

由於歐盟龍頭之一的法國在烏克蘭問題上公然唱起反調，美國只能把目光轉向德國身上。在白宮，拜登對着新官上任的紹爾茨侃侃而談，聲稱若然俄軍進入烏克蘭，「北溪2號將不再存在」；但當被問及如何操作實行時，卻敷衍稱「美方有能力做到」。遠道而來的紹爾茨也做足門面工夫，指德國同意與美一道應對烏克蘭危機，但在牽涉巨大政治及經濟利益的北溪2號問題上，卻是隻字不提。

在內政外交深陷泥沼的拜登，現在基本上是騎虎難下，為了中期選舉、資本流向以及對歐洲的掌控，恐怕在烏克蘭爆發一場可控的小規模常規戰，才能令美國政府的核心利益最大化。然而，歐洲政客看到華府連一個阿富汗塔利班都搞得焦頭爛額，又如何會再乖乖地給傲慢的山姆大叔辦事？