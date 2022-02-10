香港疫情轉壞，但國際形勢正在轉好，其中促成的是俄羅斯與歐盟中的德、法兩國，中國亦在背後支持。

一是烏克蘭難以有戰爭，德法俄烏的四方會議，重申明斯克協議，通過德法與俄的互動外交，也得到如波蘭等東歐國家支持，除非美國粗暴干預（例如動員烏克蘭新納粹主義武裝與美國顧問、僱傭兵一起攻擊烏東，掀起戰爭），否則的話，在歐盟與俄羅斯的抑制下，戰爭不會爆發。不過，美國的得益是藉機在東歐駐重兵，今次失敗，還在準備下次。美國能否扭轉形勢，決定在於德法等會否建立起歐洲的軍隊，與北約組織隔離，以此削弱美國在歐洲的軍事控制能力。

二是伊朗核協議的六方會議，美國沒有被排除在外，但主動權已不在美國之手。歐盟與中俄合作，協議恢復執行似是必行。美國再不能借聯合國名義制裁伊朗，進一步在中亞中東全面敗退。伊朗與歐盟及中俄合作，亦連帶會是伊朗與沙特阿拉伯陣營和解。中東可以重建，中國的作用會更大。幾十年來美國掌控中東產油能力的局面便一去不返，石油美元也必然為石油天然氣的歐元替代。影響所及，北非亦大有機會扭轉美國策動的顏色革命後的動亂。在歐盟與中俄（或許可加上土耳其）把持下，排斥美國干預，恢復重建。

這樣的發展，最大得益者是歐盟，撇除了北約東擴，也不再要求歐盟東擴。東歐、中東、北非平靜，進行建設，歐盟可內求團結發展，外求東歐、中東、北非作為經濟的市場和生產地，由此而重拾經濟增長之途。也由此，特別是歐元的作用，可再不受美國的桎梏，而能夠與俄羅斯、中國乃至伊朗、沙特阿拉伯、埃及合作，在國際及地區上抑制美國的霸權作亂。

阿根廷藉北京冬奧之機尋求與中國合作，中國必然傾全力響應，公開支持阿根廷與英國離島主權之爭，已顯示中國的決心。中南美洲正朝左翼政治發展，企圖擺脫美國與當地右派政治勢力的把持，重建本土經濟。這是在美國後院作反，打擊美國在中南美洲一、二百年的新殖民主義控制。美國棄中東與東歐、北非，卻難棄中南美洲，但它有何辦法可扭轉現時反美、去美的政治潮流呢？戰爭無力，顏色革命也行不通，美國便只能保住加拿大和墨西哥而已。

美國把重心轉移至太平洋兩岸，對抗中國，又豈是易事？