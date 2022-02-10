整整41年前的1981年，中共中央以全國人大常委會葉劍英委員長的名義，發布了「有關和平統一台灣的九條方針政策」，其中第六條是：台灣地方財政有困難時，可由中央政府酌予補助。當時大陸還很窮，台灣則是「亞洲四小龍」之一，比大陸富很多，經濟發達。見到「葉九條」中這樣講，台灣朝野一片譏笑，他們說這猶如一個騎着破爛自行車的人問開豪華名車的人：要不要給你補助？

對此，大陸當時確乎無話可說，不過，台灣方面也不要太過得意，這個世界有的是開豪華名車的人最後成了窮光蛋，要得到騎自行車的人的「補助」，何況當年騎自行車的人會發展成開名車甚至更豪的車。

40年過去，當年「開名車」的台灣雖說還沒成為窮光蛋，但是再也不敢以富人自居了，當年開的名車也破爛不堪，而大陸亦早已不騎自行車了。大陸經濟之強大、民生之富裕，台灣根本望塵莫及！更重要的是，台灣這架破名車要靠大陸的經貿優惠才能爬行，大陸只要收回優惠，台灣就要過苦日子、窮日子。

那麼台灣是怎麼弄到這個田地呢？一個重要原因，是台灣實施了美國西方的民主選舉，一年到頭打選戰、玩撕裂、玩黑金政治，政府空轉，把一批批根本不懂經濟、不懂治理、自私自利的政客選上台，況且台灣反共積習多年，堅拒統一，惡變出了「去中國化」和「台獨」。

一個如此瘋狂政治化的社會，怎麼發展經濟？台灣的由富而貧完全是自己「作死」的。

最可笑的是台灣政客和選民已集體腦殘，把大陸的經濟優惠視為已被他們識破的「中共統戰陰謀」，要反其道而利用——一方面對大陸「有便宜不佔王八蛋」，一方面把賺來的錢向美國大購軍火「抗統謀獨」，而大陸見此會更加為了統戰向台灣「送大禮」。他們不知道這是在玩火，而這把火就要把他們燒光，比窮光蛋還慘。