禁微者易，救末者難。面對疫情大爆發，港府病急亂投醫，不顧一切收緊防疫措施，連髮型屋也遭殃，連跨家庭聚會也被禁止，搞到全城風聲鶴唳，人心惶惶，恍如世界末日。有人質疑港府是否想攬炒，並非無的放矢，在連串不近人情的嚴苛禁令之下，社會癱瘓，經濟冰封，百業停頓，民生困苦，不是攬炒又是甚麼？

很明顯，以港府的能力已無法控制疫情，唯一的選擇就是向中央求援。內地任何地方發生災難，只要中央一聲令下，全國各地即時馳援，人力、物力、財力，要多少有多少。2008年汶川大地震、2019年武漢疫情等等，都充分體現了「一方有難，八方支援」的優良傳統。唯獨「一國兩制」下的香港好像孤兒似的，面對世紀疫情只能自生自滅。有人問，為何中央一直袖手旁觀？其實中央不是袖手旁觀，更不是不想提供援助，而是港府剛愎自用，作繭自縛。

直到今天，林鄭月娥依然拒絕推行全民檢測，其理由是政府檢測、隔離的能力並非無限，不能隨意使用，應選擇將能力聚焦在大廈或社區圍封強檢，避免感染個案再流入社區。這分明是託詞，既然知道港府檢測、隔離能力有限，為何不向中央求援？到底是放不下面子，還是別有居心？說穿了，港府以及某些專家從來都是崇洋媚外，鄙視內地防疫政策，只因中央屢次強調必須堅持動態清零，他們不敢公然說不，但內心還是百般抗拒。表面上港府口口聲聲堅持動態清零，實際上所作所為全是「與病毒共存」那一套。

無可否認，推行全民檢測難免涉及龐大人力物力，也難免為市民帶來短暫不便，但相對於港府胡亂出招，這些代價是值得的。港府禁令不斷加辣，幾乎所有行業都受重創，難道代價不大？防疫措施朝令夕改，一時一樣，難道不會擾民？長痛不如短痛，這個道理人人皆懂，偏偏港產官僚冥頑不靈，寧非咄咄怪事。

最無厘頭的是，港府向每名市民派發快速檢測包，希望藉此找出隱藏患者，真可謂緣木求魚。既然是自願性質，就不可能寄望人人配合，即使檢測結果呈現陽性，恐怕也沒有多少人願意申報。港府花費巨資購買每人一套檢測包，除了養肥廠商，還能達到甚麼效果？朽木不可雕，港府抗疫雜亂無章，繼續胡鬧下去，全港只能攬炒，中央還不出手，更待何時！