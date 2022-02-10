短短時日，新冠疫情呈核彈式爆發，單日新增個案由百多宗跳到600多宗，再由600多宗彈升至過千宗，破萬宗也是指日可待。香港淪陷，有目共睹，港府除了瘋狂谷針，到底還有甚麼抗疫板斧？

港府實施無比嚴厲的禁聚措施，疫苗通行證的適用範圍不斷擴大，相信很快便連乘坐公共交通工具都要打針，勢令不打針者無法在社會生存。在政府瘋狂谷針兼將打針與抗疫綑綁之下，文革式批鬥場面遲早上演，如果說不打針者會如「牛鬼蛇神」般被人掛上牌子遊街示眾絕非戲言。當政府不再尊重個人意願，不是用鼓勵手段而是用懲罰手段谷針，整件事很快便會被扭曲，人性的醜惡很快便會顯露出來。

其實誰都知道，Omicron傳播極快極廣，打足3針一樣會中招，一樣會將病毒傳播開去，一旦病毒深入社區，要堵截已是不可能的任務。尤其是港府抗疫無能，同內地「動態清零」完全是兩碼子的事，根本無法做到早發現早隔離早追蹤早醫治，疫情只會不斷擴散。若單以壓低確診數字作為抗疫目標，已可斷言即使全民100%接種疫苗，一樣不可能成功。港府一味禁這禁那，各行各業被搞得雞毛鴨血，不打針者被邊緣化為「抗疫罪人」，整個社會更趨撕裂，何苦來哉！

港府必須清楚告知市民，打完疫苗之後會怎麼做？是一切復常與病毒共存但與內地通關免問，還是不將疫情清零勢不休，曠日持久地折騰下去，哪怕確診個案仍然高企，百業死翹翹而中港通關繼續遙遙無期，市民都有權知道。更重要的是，到底公院床位是否足夠，不僅新冠患者要得到治療，更不能影響原本的公院服務使用者，清零又好，共存也罷，確保公營醫療不崩潰是執政者必須做到的基本功。