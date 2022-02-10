近日香港的「黃絲」網台相當熱鬧，兩大巨頭互相廝殺，旁人看在眼裏，也煞是有趣。據說在黃營時事評論員之中，網上點擊率最高的，是一位有「燈神」之稱的KOL，他已移居台灣。排名第二是一個兩人組合，他倆亦已移居英倫。

這兩大巨頭早年曾經共事，到了2019年的反修例風波，更一起興風作浪，種下不少罪障。近日，他們反目成仇，燈神呼籲自己的粉絲向YouTube發動投訴，務求要將包括移英二人組在內的幾個「黃絲」網台全面封殺。這二人組流落英倫之後，別無生計，惟有靠每天發表反中亂港言論，賺取點擊，以作餬口。如今燈神翻臉不認人，還想將他們唯一的生計堵死，二人聞訊自是勃然大怒，進而作出猛烈還擊。

事情最大的爭端，是在於應否接種疫苗。二人組身處英倫，乃全歐洲疫苗接種率最高的地方之一，但他倆對香港人講的是另一番說話，老是說疫苗副作用強，針後人亡港府不會認帳，故一直在煽動人抵制疫苗。燈神卻是抱另一態度，他認為當前危機惟疫苗可救，於是天天呼籲粉絲們應盡快接種。

黃營對疫苗的效用有不同意見，本是平常，奈何這一幫人口稱民主，實際上卻完全容不下異見。燈神支持疫苗，就有黃人說他是為私利，希望全民接種後，讓旗下的飯館可以恢復正常營業。燈神不忿被抹黑，便索性來一招直搗黃龍，要求粉絲向YouTube舉報，有人在網上散播反疫苗言論。他認為按YouTube的慣例，對方有機會被封台。

這就是「黃絲」中人的德性，彼此意見不同，就誓要將對方置諸死地。他們就連自己也不相信民主，卻想教香港人去爭取民主，豈不可笑！