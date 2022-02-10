新冠確診個案迭創新高，更寫下單日破千宗的新紀錄，港官宣布加推「強力、嚴厲及非常猛烈」的辣招逼市民打針，包括將超市、商場、街市、髮型屋、百貨公司、宗教場所，納入凡未打針者一律被禁踏足的範圍，林鄭說：「不打針不能經商場回家，一定是不方便，可以找另一條途徑行。」非常同意，因為市民要回家不似得港官要抗疫，除了打針外便別無板斧。

港官一方面向市民唸經「打針打針打針」，另一方面卻指市民有權選擇不取道商場也能回家，在一副好像很不專制，貌似很開明的同時，客觀效果就是令人無所適從，帶出若市民本身體能好、包容度高，一家四口如能夠將往返居所變得有如唐僧四師徒取西經似的考驗，並不視作麻煩，那麼便請將打針的呼籲當成唱歌。

正如稻苗學會主席徐汶緯回應林鄭表示行會通過修訂《僱傭條例》，僱主解僱不願接種疫苗而缺勤的員工，不會被視作「不合理解僱」，他說：「如果僱員仍不肯打針，沒有辦法，可能要去其他適合他文化的地方工作。」同樣道理，如果市民因健康理由不欲打針，醫生又因為種種緣故拒簽證明，那麼沒辦法了，請搬去其他適合其文化的居所居住，例如單幢樓宇或村屋。問題是，政府禁止多於兩個家庭的私人聚會，睇樓時要注意未交吉的樓盤，業主/租客、地產經紀、睇樓人士，或會觸犯法例。

除了地產經紀當黑，港官要髮型屋關門至本月24日，本月的租金怎樣張羅？港官口口聲聲谷針可減低醫療系統負擔，但暫時不將交通工具納入疫苗通行證適用範圍，又算不算自相矛盾？

可以預期從5歲到101歲一律不能幸免，「依家唔係事必要你打，但你所打嘅，都會有針紙記低，作為界定你有冇資格出街買餸、返學返工」。