大學教育資助委員會過去屢被揭發亂批所謂「學術研究經費」，以納稅人血汗錢資助「港獨」政宣，淪為「斂財播獨」的提款工具，已引起公眾廣泛關注。

過去外國勢力企圖通過不同管道介入香港事務，學術界也有戴耀廷等打着學術自由的名義、暗中從事反中亂港活動的先例。教資會獲政府資助的金額巨大，承載着港人對本港學術發展的期望，惟職能與管理架構回歸至今從未有所改善，教育局應檢視撥款準則，積極維護國家安全，避免中門大開，令不法分子有機可乘，用公帑從事亂港活動。

教資會及其轄下的研究資助局曾被審計署批評帳目混亂，研究成果「離地」，但未有絲毫改進。據報，「港獨」學者方志恒於2016年至2020年度，獲研資局批出的研究經費近600萬元。方志恒其中一項研究項目名為「應用開放預算調查方法：香港、澳門和台灣的比較研究」，是徹頭徹尾推銷美國意識形態的政宣專案，該「大作」竟獲研資局批出逾44萬元經費。而方擔任副總監的「香港研究學院」，有一項目近四成的研究員來自鼓吹所謂「獨立」的地區。該個獲得香港納稅人百萬公帑撥款的所謂研究專案，還包括建立「比較自治政體國際工作坊」。

有前研資局評審委員指出，原有的評審準則是要求切合香港裨益及具學術水平，但近年變了，被搞政治對抗的所謂學者「玩晒」，淪為小圈子評選。研資局現掌控460億元研究基金，這些公帑卻用作資助「港獨」，是可忍孰不可忍！公眾對教資會能否繼續監管和處理撥款的工作存疑，教育局應再次審視教資會職能，完善監管機制，堵塞這國家安全的巨大漏洞，勿讓教資會成危險的「港獨」堡壘！