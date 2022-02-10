古語云：詩言志。那末，對聯便是千古絕句對對碰。面世的33副毛澤東所撰名聯，更是劃時代的警世良言，推動國共合作、爭取國家和平統一的檄文。

毛澤東的血性，在求學階段的對聯中已可見，1914年，在湖南第一師範求學時的床頭聯：「貴有恒，何必三更眠五更起；最無益，只怕一日曝十日寒。」贈其堂妹毛澤建：「繩鋸木斷，水滴石穿。」輓革命志士易越村，抗議軍閥殘民，憤書：「無用之人不死，有用之人憤死，我為民國前途哭；去年追悼楊公，今年追悼易公，其奈長沙後進何？」毛澤東求學時期，已立志救國救民。

毛澤東33副對聯中有11副輓聯，當中8副主要是在抗日戰爭中為國民黨愛國將領和軍政要人撰寫，盡顯他努力團結國民黨。輓抗日英雄楊十三：「國家在風雨飄搖之中，於我輩特增負荷；燕趙多慷慨悲歌之士，於先生尤見典型。」輓張冲：「大計賴支持，內聯共，外聯蘇，奔走不辭勞，七載辛勤如一日；斯人獨憔悴，始病熱，繼病瘧，深沉竟莫起，數聲哭泣已千秋。」輓國民黨元老徐謙：「存亡攸關，抗戰賴持久，而今正是新階段；死生同慨，團結須進步，豈能再抄舊文章。」1947年10月18日輓國民黨將領續範亭，讀罷更悲切：「為民族解放，為階級翻身，事業垂成，公胡遽死？有雲水襟懷，有松柏氣節，典型頓失，人盡含悲。」

毛因領導驅逐軍閥運動未及送母親最後一程，撰兩輓聯盡顯母子情長。短聯：「春風南岸留暉遠，秋雨韶山灑淚多。」長聯：「疾革尚呼兒，無限關懷，萬端遺恨皆須補；長生新學佛，不能往世，一掬慈容何處尋？」輓聯可睹毛澤東鮮為人知的真情一面，字句盡展毛澤東的家國情懷。