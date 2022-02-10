特首林鄭月娥日前形容新冠確診數字「驚心動魄」！果然一語中的，尋日新增千多宗確診，看來第5波疫情已然失控！根據城大早前開發的數學模型，結合不同年齡人士染疫容易程度及社交接觸數據等，推算第5波疫情總共可能會令約25萬人感染，預計2月底或3月會達到第5波疫情高峰，直至第3針接種率達一定水平，確診數字才逐漸回落。

政府無能，玩殘全民！本地確診個案宗數多番破頂，令市民最「驚心動魄」的，相信係數百條隱形疫鏈斬之不斷，庸官一味盲目谷針，並再收緊防疫措施，新增6項受限嘅表列處所，包括宗教場所、商場、百貨公司、超市、街市或市集、理髮店或髮型屋，其中宗教場所和理髮店或髮型屋今日起關閉，直至本月24日全數表列處所實施疫苗通行證後才准重開。

老朽唔知有冇人趕住去教堂懺悔告解，盡訴心中情，之但係就見唔少人趕住去飛髮，啲「快剪」火爆到要排長龍，老朽原本都打算去剪一剪頭上亂草，見到咁賓虛嘅場面，當堂打退堂鼓。阿哥，咁多人「飛髮集會」，明明好哋哋，萬一因人多而中招，咁就老淚縱橫叩問青天何以咁殘忍都無謂！

吾友形容加辣禁聚令係「叫市民去死」，尤其是忽略長者和弱勢社群需要，譬如不少長者因自身健康例如對藥物敏感、免疫力低、心臟有問題等，考慮不打針，求醫生證明又不果，依家連到超市和街市購物也不能，這不是叫人去死是甚麼？至於連飛個髮都禁，說到底不是叫人活得冇尊嚴嗎？而被迫強檢嘅市民，有朋友話看到個牌寫住「預計輪候時間：3小時」，忽然諗起跑馬拉松，又抱怨「早知搭的去龍尾，龍頭行去龍尾長命斜，身水身汗」！瘟疫蔓延民怨沖天，老天爺，香江何時見清輝？