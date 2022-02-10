近期兩場高級別會議，資本成為焦點。先是去年底，中央經濟工作會議將資本問題列為「五個正確認識」之一，提出：「要發揮資本作為生產要素的積極作用，同時有效控制其消極作用。要為資本設置紅綠燈，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。」上月的中紀委六次全會關於今年的反腐工作則強調：「着力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗行為，斬斷權力與資本勾連紐帶。」

經濟會議部署在財經領域的監管調控，中紀委會議則負責政治領域的查辦懲治。如今政經雙管齊下，對資本進行管控打壓，列為黨政工作的重點，資本處境迎來了寒冬。而後1月下旬，中紀委發布對原杭州市委書記周江勇的處分，問題之一就是「與資本勾連，支持資本無序擴張」。這是首位被冠以支持資本罪名的官員。殺一儆百，箝制資本的信號已經再明確不過。

30年前鄧小平南巡講話曾指出，判斷改革開放姓社姓資，標準應該主要看是否有利於發展社會主義社會的生產力，是否有利於增強社會主義國家的綜合國力，是否有利於提高人民的生活水平。這些年中國經濟尤其是互聯網新經濟的發展，吸納大量就業，創造許多新業態，讓中國在不少領域領銜全球。這其中，資本功不可沒。但在做大做強國有經濟的新常態下，民企舉步維艱，資本遂被污名化。官方宣稱的所謂的設置紅綠燈、出台負面清單，實際都成為空頭支票。資本隨時可能「被紅燈」、「被負面」，被封殺。教育培訓、社區團購，一個個成為刀下之鬼。

如今挑起資本善惡之爭，實質就是當年的姓資姓社問題重演。保住烏紗帽是官僚的本能，既然風向如此，為了自保，對於資本發展，當然是明哲保身、避而遠之。對於資本存量，也是寧枉勿縱，寧可錯殺一千，不可放過一個。如果支持資本，搞不好就是政治罪過，被扣上政商勾結、縱容資本野蠻生長、破壞公有制經濟的罪名。而扼殺資本，即使殺錯，大不了是個態度問題、認識問題，沒甚麼大不了。

算一筆帳，就算資本野蠻擴張，其副作用也遠遠小於強硬抑制資本。資本野蠻擴張固然可能帶來一些浪費，但這完全可通過監管來調節，並非難事。然而公權力高調抑制資本，扼殺經濟活力，帶來經濟不景氣、就業萎縮、民生凋敝，危害要大得多。無恒產者無恒心，一旦到了公眾喪失信心的地步，噤若寒蟬，等到再想復甦經濟時，其需要投入的糾錯成本遠遠大於前者，且可能回天乏術。

某種程度上，這正是寧要社會主義的草，不要資本主義的苗。當年寧可要低效、大鍋飯、平均主義的計劃經濟，也不要讓部分人先富、自由競爭的市場經濟。當時對民企的仇視，與而今對資本喊打喊殺，真是同樣的配方和套路。改革如逆水行舟，不進則退，知往鑑今，焉可不慎？