功夫茶：最低工資冇調整　基層捱苦官廢噏

聖人之治天下，利民之事，絲髮必興；厲民之事，毫末必去。意思係聖人治理天下所用之道，凡是於民有利嘅事情，再小也要推行；於民有害嘅事情，再小也必須革除。要言之，其實就係「民生無小事」；港產官僚只懂長掛嘴邊當秘笈卻從不會上心。民生多艱，菜心曾賣到50蚊斤，佢哋會話：咁咪改食牛扒囉！

嗱！立法會尋日召開人力事務委員會會議，勞福局局長羅致光表示，當局正檢討最低工資水平，相信有機會提升喎！局長仲義正詞嚴咁話，期望勞資雙方能互諒互讓，唔希望勞方會因為增長幅度太小而寧願凍結。至於最低工資嘅長遠路向，羅局長話局方會檢討過往經驗，再交代分析結果。

「神童局長」不但IQ高，跳草裙舞原來亦一流！功夫茶會相信勞苦大眾因「增幅太小」而「寧願凍結」嗎？唉！只要翻查一下過去10年紀錄，每次調整亦不過一蚊幾毫，勞方真係會嫌增幅太小而情願凍結？飽漢不知餓漢飢就是這麼一回事！至於局長使出大力金剛腿一記長傳，話會「檢討過往經驗，再交代分析結果」，本屆政府剩餘幾個月貨仔，明明落雨趕收柴仲講到鬼咁積極，所謂「長遠路向」真教人啼笑皆非！

呢嗱！有議員喺會上不滿政府去年凍結最低工資水平，指過去10年，最低工資水平增幅追唔上經濟及名義工資增長，最基層員工無法分享經濟發展成果，要求最低工資一年一檢。議員不滿政府去年凍結最低工資水平，皆因深明日常生活衣食住行樣樣加，尤其係疫情下，全球物流成本上升，而庸官食飽冇憂米，理得你通脹定通縮，最低工資話凍就凍，連一蚊幾毫都懶調整，仲推三推四廢噏甚麼「勞方因增幅太小寧願凍結」云云。

各位，鑑於最低工資係兩年先一檢，去年凍結，即係全港打工仔面臨更長嘅凍薪！快餐店或茶餐廳一個普通早餐，每年略調升兩蚊，兩年都至少加咗4蚊啦！最低工資永遠追唔上通脹！是以議員要求「一年一檢」梗係合情合理兼貼地喇！

疫情持續嚴峻，政府胡亂抗疫害市民，有論者指疫慌不及經濟慌；唔少基層手停口停，有議員促請當局研究失業援助制度。羅局長今趟就使出太極推手，指自2019年香港經濟步入衰退時政府已有相關研究，結論係若要設立有關制度，就要將遣散費和長期服務金作出大幅政策調整。又話因應近日多間安老院爆發疫情，生命攸關，局方與衞生署和醫管局協調，其實大部分工作都幾乎要放低。失敬失敬！真係唔講都唔知局長大愛無疆，「童樂居虐兒案」恐怕係一時鬼揞眼先會不察！果然人生如戲，全靠演技！