產評：防疫政策拒求變　民生經濟成炮灰

新冠病毒變種，特點是重症及致命率降，但傳染力強。世界各地不少地方都因應病毒變種調整防疫政策，以免長時間封城，既無法完全撲滅疫情，又打殘民生經濟。偏偏港府毫無應變能力，檢測又漏洞百出，而非「動態清零」所需的全民強檢，所作所為正讓香港陷入「死城」狀態，難怪外資看淡經濟前景，國際企業更擬撤離駐港行政團隊。病毒在變，但港府防疫策略卻一成不變，那說得上是甚麼「科學精準」施策防疫？眼前「民生帳」都搞不好，試問所謂的「長遠帳」、「總體帳」，又何以立？

世衞指Omicron變種病毒引發的重症率相對較低，症狀較輕卻容易傳播，且預計在疫情結束前還會出現更多變異毒株。換言之，這場疫情是長途賽，類似1918年流感大流行的病毒蹤迹，在整個20世紀斷斷續續地隱現。故各地施政重點在於做好防疫的同時，須尋求盡量減少對社會民生的干擾，若要尋求遏制疫情，就需徹底落實禁足式的全民強檢。

若然將生命與經濟放在兩個對立面，那防疫保命自是首選，否則命仔都保不了，何以發展經濟？可現況是疫情持續逾兩年，病毒不斷變種，雖尚不能直接看待成流感，但重症威脅趨降。疫下大家做好防疫，可有限度如常生活，而只要存活下來，發展經濟讓民溫飽，就是大事。政府的角色是因應自身的條件，推動全民堅守基本防疫措施，高效處理防控，並善用財政儲備紓解民困，協助企業渡過難關，以確保在防疫與民生經濟兩者之間取得平衡，而非不用腦的奉行某一防疫口號。事實上，所謂「動態清零」不等於零感染，而是奉行快速發現、快速處置，精準管控和有效救治的基本原則，故迅速推出一次全民強檢是必不可少，這取決於政府的底氣和開庫紓困的決心。

香港是國際都會，若無國際人流、物流、資金流，比廣州、深圳都不如。中港融合，香港必須尋求早日與內地通關，但同時亦須兼顧國際狀況並作出協調，畢竟如今疫情是全球性，且大量國際企業在港投資，若第5波疫情無了期拖下去必然「趕客」，變相加深經濟衰退危機。

興家立業，並不容易；百年香江，更不簡單，世事從來都是破壞易、建設難。一場疫情考驗港府施政決心，如何因應實況協調好與內地及國際的互動，既善用內地資源實現目標，又鞏固對外關係，當好國際金融中心角色，這不僅是疫下短期挑戰，更是中美博弈下長期考驗。港府無這個視野、智慧與承擔的話，只怕民生經濟會以「攬炒」作結。