世界視線：北韓威脅射導彈　欲逼美國解封鎖

北韓上月密集進行7次導彈試射，引發國際關注。時值北京舉行冬奧期間，平壤當局為免干擾賽事，沒有做新的導彈試射。但朝鮮半島的平靜只是暫時，該國外務省周二發表聲明，自稱是少數擁有核武和先進導彈的國家之一，也是唯一透過「震撼世界」的導彈試驗來對抗美國的國家。

聲明指，現今世界有很多國家浪費時間，以屈服和盲從與美國打交道，只有北韓能發射覆蓋美國本土的導彈以震撼世界。回顧在上月的7次試射中，最遠的只有中程彈道導彈，並不能「覆蓋美國本土」。因此聲明無疑是暗示了，北韓在冬奧結束後的下一波示威行動，可能就是恢復試射洲際彈道導彈。

北韓威脅要「震撼世界」，無非是要迫使美國拜登政府解除經濟封鎖。然而白宮的外交政策重點卻並不在北韓，除了烏克蘭危機，華府和伊朗官員正在維也納展開非正式接觸，為重啟伊朗核協議談判鋪路。在能源價格推動下，目前美國通脹已達7%，是過去40年最高，嚴重影響民生，打擊民主黨在中期選舉的勝算。恢復伊朗石油出口有助壓抑通脹，並削弱中國在波斯灣地區的影響力。

反觀北韓，對拜登和民主黨的選情卻難以加分。不過，北韓在上月的確展示了其導彈技術的長足發展，尤其是在北韓測試高超音速彈道導彈當天，美國民航局為防不測，一度暫停美國西岸多個機場的飛機升空。如果北韓在冬奧後將導彈試射的水平不斷升級，則美國必須作出回應，以安撫日、韓等盟國及美國民眾的不安。

從另一個角度來說，拜登上任一年，不僅在阿富汗撤軍問題上引發災難，在北約東擴上又遭遇俄羅斯強大阻力，而與中國的「激烈競爭」亦未見進展。因此，拜登絕不會願意在中期選舉前看到北韓試射洲際導彈，甚至是進行核試令朝鮮半島局勢失控。因此，華府料會與北韓展開一定程度的互動。美方的立場是，雙方談判不得帶有前設條件，且需遵守談判結果。換言之，白宮暗示北韓不得預設美方解除經濟封鎖，亦不得在談判前後做出爾反爾的行為，因為這將令拜登政府捲入另一場外交災難。