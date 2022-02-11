正論：回鄉避疫成大勢　港人自覓張良計

疫風蕭蕭，大河雖寒，仍擋不住港人求生意志。農曆新年假期剛過，往年這個時候，應有大批返鄉探親的市民回港，如今卻愈來愈多港人逆流北上，未能預約隔離酒店的照樣闖關，何解？皆因僅一河之隔，北岸太平盛世，抗疫張弛有道，南岸疫火四起，政府無能，民不聊生。縱然生於斯、長於斯，誰又會想無緣無故死於斯？市民不想病死也不想餓死，只好自尋生路。本港淪落至此，中央何時才對港府追責問責？

本港過往擁有「化腐朽為神奇」的能力，從小小的漁港發展成金融都會，憑着獅子山下精神，挺過金融風暴、沙士來襲、金融海嘯等一場又一場危機。這一切並非過去的執政者才華橫溢，而是每每遇上危機，港人皆放下恩怨、忘記立場，同心共濟、不離不棄、共赴患難，才達致今時今日的成就。如今港府卻把神奇化作腐朽，抗疫超過兩年，成功把「頭痛醫頭」方針進化為「頭痛醫腳」，既不依據科學，也不因時制宜，從不對症下藥，疫情緩和時放鬆警戒，縱容國泰，至疫情爆發又未加強檢測，反而瘋狂谷針。更甚者，制訂政策從不周詳考慮，漠視民意、與民為敵，終導致社會分化、民心背離，市民眼見「同心抗疫」無望，於是一心逃離。

連日來坊間罵聲震天，本來文靜儒雅的港人不禁粗口盡出，怒火矛頭直指港府。原因無他，港府在「動態清零」與「與病毒共存」之間搖擺不定，口說「清零」卻走「共存」之路，想方設法迫使港人打針。偏偏「動態清零」中的重中之重，在「及早發現」一環之上，港府更是愛理不理。例如在疫情最嚴峻之時，竟傳出多個檢測站準時落閘，不但白白浪費市民排隊時間，更反映了港府抗疫心態，口講防疫要爭分奪秒，實則準時下班才最重要，又彷彿印證了「病毒每晚6時後不再傳播」在官員心中，原來並非笑話。

在防疫抗疫上，港府推行諸多辣招，且辣上加辣，聲稱目的是減少人流；官員多次要求民眾減少出行，呼籲僱主容許員工在家工作；凡此種種，無不反映港府把疫情擴散歸咎於人員流動之上；然而現時本港人流較為密集的，當數檢測站和接種中心，又印證了官式笑話。別人是日出而作、日入而息，港人則是日出排隊，日入也測不到；面對市民怨聲載道，港府繼續「治標不治本」的作風，竟想到試行以派籌代替排隊輪候，而並非增設檢測站，結果造就唯利是圖的人趁機炒賣輪候籌。

「趁火打劫」的人固然可恥，但港府施政不當造成這種商機，更教港人可悲。港府始終不正視檢測能力不足問題，單純重啟火眼實驗室了事，未向中央請求更多支援。如今有市民不惜花費重金購買輪候籌，正好印證了並非市民不願接受檢測，而是港府未有提供足夠渠道讓市民接受檢測，責任誰屬、一目了然。

事實上，眼見港府抗疫不力、經驗不足，近日已有多位專家隔空發聲，認為推行全民檢測才是找出所有受感染者，斬斷病毒傳播鏈的根本方法。港府堅拒進行全民檢測，教人摸不着腦袋，不明白其用意在何；奇怪的是，港府又宣布推行全民快速檢測，耗費大量公帑去購買檢測包，難道快速檢測比起傳統檢測更為準確嗎？事實上，愈來愈多聲音認為，港府一再提出折衷方案，不過是為了把責任推給市民，營造市民不配合抗疫假象，堵塞輿論之口，應付來自中央的壓力，為抗疫不力尋找藉口。

網絡上流行着「不怕神一樣的對手，只怕豬一樣的隊友」的說法，市民此時此刻感同身受，才發現原來並非笑話，而是至理真言。病毒固然可怕，卻比不上庸官小人當道更叫人心寒，港人才會紛紛北上回鄉。比起香港，內地執行「動態清零」更為徹底，疫情管控更為嚴格，百姓的生活卻較港人輕鬆，皆因疫情爆發往往遭到迅速遏止，對市民的影響有限且短暫；更因政策方針明確且有效，百姓清晰看見前路，自然萬眾一心。

更重要的是，內地人民感受過湖北武漢市大爆發時的疫慌，也看得見中央對於抗疫的決心。每每有地方疫情失控，中央定必派出工作組指導防疫，撤換失職怠職的地方「一把手」更是例行公事，各地領導又豈會敷衍塞責？當地方官員盡責抗疫時，自然可以獲取民心，又何需裝模作樣，高呼「做好呢份工」或傾訴「熱廚房」之苦呢？反觀港府，出入境人流大減，港府在「外防輸入」依然有疏漏，「內防擴散」更淪為笑話，市民不想陪葬，不欲死於港府無能之手，也只好另覓「張良計」；出國或北上，至少自由或安全可任擇其一，總好過留在香港「雙失」。