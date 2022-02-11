北京冬季奧運會中亞5國都出席，顯示出中國的號召力。其中的土庫曼，一直以來以國際中立國為定位，不參加區域性的政治組織，中國、俄羅斯牽頭的上海合作組織，中亞獨缺土庫曼。今次出席北京冬奧是對中國示以極大好意，也難得在美國撤出阿富汗後，5國首腦在北京共聚一堂。

從歷史發展看，中亞從來都處於歐亞大陸的中心，可以是四戰必爭之地，也可以是歐亞各方匯集交流的中樞。英國與俄羅斯在19世紀霸權之爭中，英國軍方學者提出，誰有中亞，誰便有天下。這種說法，背後是英國帝國主義擴張的政治企圖，不單止英國要與阿富汗多次開戰，企圖從印度亞大陸和伊朗北上，形成英、俄從中國西部新疆、西藏的對峙，一直沿中亞、中東伸延至黑海的克里米亞。中亞牽一髮而動全身的戰略地位可見。而過去蘇聯折㦸、美國敗走的阿富汗，實亦是中亞的組成。

中國與中亞5國的關係良好，比俄羅斯更少了歷史轇轕。不過，中亞的重心是哈薩克斯坦、烏茲別克與土庫曼3個大國；吉爾吉斯斯坦南北分歧極深，易為美國顏色革命所乘，所以已有兩次顏色革命，動亂更劇烈，人民貧窮更甚；塔吉克斯坦則貪污腐敗嚴重。對二者中國即使加大貸款，也無法改善它們各種危機，成為中亞在阿富汗以外最為動盪不可靠的國家。只能希望中國所建橫越兩國的鐵路公路跨國通道，可以用經濟的誘因將之改善。而3個大國都是能源大國，黑海的油氣蘊藏頗大，開發後更可擴大中亞的能源對外供應，中國與之已有管道連接。

哈薩克斯坦一直在美俄之間平衡，近月政變威脅可穩定其與俄羅斯的關係，更有利中國的中歐中亞班列之通道。同時，哈薩克斯坦作為吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦人出外務工的主要地方，有可能與中國合作，穩定兩國的政經局面。

若中亞5國與中俄合作發展，排除美國干預，加上阿富汗、巴基斯坦、伊朗，便可直通印度洋和黑海，後者連接區域更大。漢朝絲綢之路崛起，一是漢朝與羅馬帝國的興旺，二是貴霜帝國與波斯帝國從中連接。由大月氏演變出來的貴霜帝國正是今天的大中亞範圍，包括印度河流域。那時候是歐亞大陸的黃金發展期，也是佛教、天主教等宗教、文化最蓬勃的交流。

中國能否與中亞重建黃金時代？