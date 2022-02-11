中央推出全面管治權，實施《港區國安法》，平息黑暴，懲治反中亂港分子、外國代理人，推動行政、立法、司法和上層建築領域改革，由亂而治、由治而興，這是一個長期的過程。

在這個過程中，香港致亂多年的結構性矛盾、亂源以及社會基礎不會完全消失，殘餘勢力會深藏，「新生的反中亂港分子」遇到合適的氣候、條件、時機還會生長，外國勢力不會放棄挑選和培養他們的代理人，也會有人暗中投靠外部勢力，所有這些都警示人們，鬥爭是長時期的。類似這樣的鬥爭，新中國成立後經歷過多次，基本經驗是不能放鬆警惕、不能憐憫落水狗、不能當東郭先生、不能被假象所迷惑，要高度戒備，對敵對勢力必須做到冒頭就打，將亂苗迅速掐死。

在這個過程中，一定會有人鼓吹要「修復社會撕裂」呀，要「重構社會和諧」呀，要「給人機會」呀，要「得饒人處且饒人」呀，要「重新反思社會事件兩邊都有責任、都有錯」呀，「不要一棍子把人打死」呀，「不要甚麼事情都揪住不放」呀，「不要趕盡殺絕」呀，「要表現出胸襟和格局」呀，「不要過於敏感」呀，「不要沒有自信」呀，「一國兩制下不應該這麼處理問題」呀，「這樣做不利於香港再出發」呀，「會影響國際社會對香港自由、民主、人權、法治的觀感」呀，「會影響國際投資者的信心」呀……

為了配合這些論調，迷惑世人，激勵那些亂港殘餘、潛伏代理人「捱過嚴冬」、「絕處求生」，美、英等西方勢力必會長時期的「高度關注香港事務」，繼續用那些陳詞濫調說三道四，形成所謂「國際輿論」，這些內外勾結的舉動一遇時機，反中亂港潛伏勢力就會冒頭。他們一開始會小心翼翼試着來，在一些看似「無關緊要」的問題上生出事端，迷惑民眾，製造輿論，如果這個時候當局不以為意，他們就會得寸進尺，重拾回歸初時的亂舉也。