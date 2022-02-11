香港第5波疫情愈演愈烈，到底何時才是了局？城市大學生物醫學團隊預測2月底至3月才會達到高峰，最終可能導致25萬人感染。聽起來有點嚇人，卻不是沒有可能，按照目前這種趨勢，更大的爆發恐怕還在後頭，每天上萬宗確診病例不足為奇，港人只能自求多福。

還是這句話，三分天災，七分人禍。香港疫情失控，當中雖有不可抗力的因素，但主要還是人為因素造成。有京官曾慨嘆香港公務員「只懂執行命令，不懂當家作主」，這不是刻意貶低，而是不爭的事實。回歸前殖民政府掌控所有政策的制訂，本地公務員僅負責執行，即使是林鄭這種由英國人一手培植的精英，也只懂得唯唯諾諾而已。回歸後實行港人治港，本地公務員由配角升為主角，負責制訂並推行所有政策，頓時不知所措，烏龍百出。

新冠疫情就是一場考核，疫情不嚴重時港府還可以胡混度日，一到關鍵時刻就手忙腳亂。防疫與施政一樣，說到底還是人的問題，官僚無能，足以禍港殃民。有內地專家認為，在封關兩年後再現新一波疫情，說明港府防疫政策完全失敗，目前防疫舉措的觀點並不正確，應由內地專家來港指導抗疫工作，才能夠配合及達到內地通關要求。

信言不美，美言不信，內地專家的直言難免令港產官僚感到難堪，但他們說的全是事實，不由你不服。港府防疫政策進退失據，寬嚴無度，不僅害苦了香港市民，連內地專家也看不過眼。同樣面對疫情，內地早已形成一套完整而有效的防疫政策，即使偶爾出現感染個案，也能迅速堵截並撲滅，不至於演變成大規模爆發。反觀香港被疫情斷斷續續折騰了兩年多，港府至今未能吸取教訓，總結經驗，每次都是臨急抱佛腳，難怪亂象叢生。第5波疫情爆發初期，港府若能像內地那樣迅速圍追堵截，何至於演變成如此局面？林鄭猶自以為是，揶揄內地防疫政策，不知其底氣從何而來。

正所謂，將帥無能，累死三軍。疫情愈來愈嚴峻，港府繼續瞎折騰，只能攬炒，「不是病死就是餓死」，中央豈能見死不救？當務之急是派專家組來港指導並統籌抗疫工作，使之與內地接軌，這既是為了爭取早日通關，更是為了救港人於水火。如果港府繼續陽奉陰違，中央不妨效諸葛亮斬馬謖，而且不必揮淚。