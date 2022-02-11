林鄭月娥領導抗疫堪稱一塌糊塗！有傳媒報道，一名外傭在僱主家中接受自我快速檢測呈陽性，並開始發高燒，僱主遵從政府所示，安排外傭乘的士「點對點」到急症室檢測，詎料還未有檢測結果，急症室已踢她出院着她回家等候，僱主大感震驚，致電衞生署熱線又無人接聽，外傭回家後關在房內隔離，又咳又燒非常辛苦，最終僱主兩名女兒自我檢測後亦證實中招。

隨着Omicron極速散播，同樣的情況隨時會發生在每個家庭身上，港府一味叫人檢測卻全無後續安排，任由患者自生自滅，到底這是哪門子的抗疫？又是哪門子的動態清零？最可笑是，醫管局官僚突然改口，由叫檢測呈陽性的病人到急症室覆檢，變成叫他們自行向私家醫生求醫。問題是，私家醫生接獲確診個案是否願意醫治實屬疑問，過去甚至曾有私家醫院拒收新冠病人，結果又是call救護車送回公立醫院，病人慘成人球。政府做事朝令夕改，叫人無所適從，不但無助抗疫，就連患者也不知如何是好，慘上加慘。

很明顯，港府口說動態清零，實際上已完全照搬西方國家與疫共存的一套，要患者在家中隔離，「吽」不死算大命。然而外國居住環境跟香港不可同日而語，房子比香港大得多，甚少有垂直傳播、橫向傳播，香港人口密集，家居隔離只會令疫情更加失控，遲早出現病死家中的情況也絕對不足為奇。

港府若要實行患者家居隔離，必須向市民清楚交代並發出指引，教曉市民該怎麼做，同住者有甚麼需要留意，公立醫院最低限度須向患者派發退燒藥，而不是大腳一踢將病人踢走了事。當局做事毫無章法、邏輯，搞得市民人心惶惶，天下大亂。香港被庸官蠻纏胡攪下去，必死無疑！