特首林鄭坦言，近日香港確診新冠肺炎的人數，驚心動魄；她既如是說，咱們平頭百姓就更覺寒心。香港是開放社會，各人的健康，各人的生命，是由自己負責，打不打疫苗，作何種程度的防護，基本上權操在我。然而，這不代表政府沒有責任，更不代表在上位者做事可以不緊不慢。

筆者今日撰文，不是以一個時事評論員的身份，只假設自己是一個普通市民，更加是一個耄耋長者。面對嚴重疫患，老人家別無所求，只是希望能讓自己盡量不染疫，於是我留意政府發布有關疫症的消息，以決定自己應否接種疫苗，或者該如何加強防疫。

到了2月9日，我從新聞中得知，最新有兩個老人因染疫而死，另有4人危殆。我身為長者，聽到這則消息自然是悚然心驚，心裏馬上冒出一連串問題：上述6人，出事前是否有接種疫苗？其中多少人有，多少人沒有？有的話，接種的是科興抑或復必泰疫苗？已打了多少針？打針時間距離病發有多久？還有，這6人中的是Delta，還是Omicron病毒？

上述一大堆問題，高官們看來或許是很瑣碎，甚至有點喋喋不休，但對於一個老人家來說，卻是生命攸關的重要資訊，我要從中決定下一步該如何防疫，就算打疫苗，該打哪一種，也要仔細琢磨。可惜，政府為市民提供的資訊不足，有很多關鍵問題，沒有在第一時間作充分的交代。

當然，我換回原有身份，作為一個慣於搜尋訊息的時評人，上述部分問題，在網絡中是可以尋得答案的。但不少老人家就連上網也不會，既是如此，高官們可否行行好，盡量為大眾發布全面而清晰的資訊？