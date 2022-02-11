食物及衞生局常任秘書長陳松青日前就疫苗通行證解畫，指若市民需經商場才可回家或前往工作處所，可視作合理辯解。港官防疫愈說愈亂，市民誤墮法網，罰款該誰來付？

首先，林鄭說不打針不能經商場回家，這明擺着就是要麼乖乖打針，要麼請繞道而行，沒情可講。怎知卻跑出一個食衞局常任秘書長，盤點了大堆毋須遵守疫苗通行證的情況，當中竟然出現為了買或拿外賣、進行送遞或做必須的修理工作、接種疫苗、接受診治或檢測、使用政府服務包括申請牌照等，又或參與法律程序。人們不禁要問，該聽行政長官還是常任秘書長的話？就算聽後者的，執行起來也充滿爭拗。單是當局如何定義外賣已是一大堆問號，食店的外賣固然是外賣，但年輕一代喜歡光顧的壽司店拼盤，又是否視作外賣？到商場餅店購買麵包、蛋糕當正餐又能否得到豁免？當局打算賦權執法人員跟市民回家看着他們進食才當外賣？若市民表示那是明天的早餐，那要怎麼執法？若市民光顧商場朱古力店、雞蛋仔店、爆谷店又是否違規？抑或外賣其實是泛指一切食物？

說到接受診治可視作合理辯解，請問若接受診治的是家人，甚至寵物，陪同前往者是否必收告票？若有未打針市民行商場期間遇到截查，考慮到定額罰款夠看多次醫生有餘，於是推說正要準備去接受診治，秘書長打算要現場執法人員問商場索閱閉路電視片段？市民若辯稱進入boutique只是問路，由於店員事忙，故問路歷時近10分鐘，這是否打算向店員、診所護士、醫生錄取口供？

港官志大才疏，思慮不周，以曾炮製出全日禁堂食令來說，可以肯定所謂進入商場合理辯解，要麼殺錯良民，要麼一律放行，搬石砸腳莫此為甚。