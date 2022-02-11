香港慘陷幾何級數的疫情大爆發，市民人心惶惶。中央政府抗疫領導小組專家組組長梁萬年早前提出「精準動態清零」的5個要求，惟港府專家言人人殊，既漠視內地成功抗疫經驗，又忽視日本四成新冠新症是透過家居感染的例證，推居家抗疫，拒全民強制檢測。

港府表示前年推出的普及社區檢測計劃病例不多，成效不彰，但圍封強檢或強制檢測卻能找出更多病例，因而推論現行措施行之有效。惟病例多寡不應與效率及成效相提並論，更何況一宗漏網之魚足以令疫情加劇惡化，所以有關推論欠說服力。港府抗疫不力，漏洞處處，以致社會過去兩年長期處於收緊、放寬防疫措施的惡性循環。其實內地成功的抗疫經驗足以證明全民強檢是最有效的方法，只有早識別、早隔離、早治療，徹底切斷病毒在社區傳播，才能保障公共衞生及市民健康。

本港現時相關人手、檢測站及病床不足，要推動全民強檢有困難，但中央一直願意協助，派遣化驗人員、檢測人員支援本港醫療系統，亦能提供抗疫意見及指導，更能協助本港增建方艙醫院，解決隔離設施飽和問題。以青島市為例，前年10月出現3宗無症狀感染個案，經山東省政府安排協作，又從其他城市派出檢測團隊和檢測物資，全方位配合支援，5日內已完成近1,000萬人口全民檢測。

港府應對市民生命安全高度負責，歐美等地奉行與病毒共存，大量國民因確診而身亡，而我國實施動態清零，充分保障市民生命安全，加上與內地通關是香港頭等大事，港府不能左搖右擺，企圖走中間路線！港府應立即爭取中央政府全方位支援，盡早推動全民強檢，讓香港走出疫境。