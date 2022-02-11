香港疫情嚴峻，單日過千人中招，無法查證源頭數以百計，嚴重危機表現在數百甚至上千的傳播鏈，750萬港人生活在「姜太公式抗疫」的新冠變種病毒自由行下，港人從來沒有過這樣人人自危的惶恐，想也想不到香港竟淪為現代《封神榜》失敗抗疫拖中國後腿的特區。

「姜太公封神」的歇後語是「漏了自己」，現代的解說是雙重標準。疫情海嘯，花園道上特首權貴住地下水道也驗出病毒，香港姜太公為要港人睇其面色做人，規定市民人人要戴口罩，但阿姐就可不戴。「姜太公釣魚」是說姜子牙釣魚用直鈎，歇後語是「願者上釣」。全中國各省各大城市包括澳門特區都用曲鈎釣魚，曲鈎就是中國抗疫必須用實踐證明的「四個基本原則」和「五個精準」的「動態清零」成功模式。曾出現過疫情的城市迅速勝疫及復甦，北京冬奧面對異常複雜的內外國際鬥爭環境也成功舉辦，實踐證明只有曲鈎才能成功釣魚。

香港姜太公也釣魚，不過另搞一套香港特色的直鈎，推行「願者上釣」的大原則，說甚麼「願檢盡檢」、「願打盡打」，唧牙膏式耍直鈎，見步行步式玩直鈎，完全違背對抗傳染病必須「快、狠、準、清」切斷傳播鏈的大原則。港式直鈎招數以電話追蹤抗拒大數據追查；以捉跳蚤方式圍封強檢抗拒全面全民一刀切強檢；以保護私隱犧牲保護絕大多數人的生命安全，明明廣東省政府已明確大力支持，中央對港機構也同樣表示，即香港在中央支持下沒有資源問題，但香港姜子牙仍擘大眼講大話，甚麼資源有限，必須用捉跳蚤式的圍封強檢。真是豈有此理！

香港海嘯疫情已兵臨城下，懇請中央政府立即出手救港。去直鈎，用曲鈎，推真正動態清零。