第5波疫情極速蔓延，速度確係驚心動魄，而庸官抗疫卻亂了章法，盲目谷針，日圍封夜強檢，沒有深思熟慮便收緊多項社交距離措施，尤其首度規管包括住所嘅私人處所，禁止多於兩個家庭聚會，引起連串疑惑與爭拗，乜嘢叫「一家人」，教會以「兄弟姊妹」互相稱呼，算一家人嗎？有錢男人一屋3個情人知己算一家人嗎？誼母有十個八個契仔算一家人嗎？正如有論者話齋，一個政策出台，如果問號多過句號嘅話，呢個政策肯定有問題！老朽十分認同。

據張竹君醫生指出，春節期間有多宗跨家庭聚會染疫，接觸嘅家庭成員超過二、三十人。明知Omicron傳播力驚人，仲到處去拜年訪親，確實不該！老朽相信經政府公布有關情況，再呼籲市民切勿再跨家庭聚會，否則一旦因群聚感染病毒，都要受到應有懲罰，譬如罰款一萬元，已可收儆效，何必添煩增亂「禁止兩個以上的跨家庭聚會」？何況有些「一個家庭」可能有5兄弟6姊妹，咁又如何計算？

講真，港人多聽教聽話，政府專家叫戴多個口罩，有些市民已跟到足，人多地方或出入高危處所戴防護力高嘅N95口罩，市民亦不敢怠慢，近期都多咗人戴！一聽見單日確診破千，未能在家工作嘅市民，已嚇到連午餐都唔敢堂食，有些甚至自己帶飯盒，可見港人防疫意識大抵都高，只是庸官抗疫無能，一有風吹草動就一刀切，話之你死！

庸官至叻靠害弱勢社群及老人家，新增超市、百貨公司及街市等處所，本月24日起實施疫苗通行證，長者因種種原因未打針將被拒之門外，有獨居老人擔心到瞓唔着！唔飲茶好閒，連去街市超市買條菜都唔得，如此苛政設限，不是逼長者「居家等死」是甚麼？老朽虎年最深感受就是「苛政猛於虎」！