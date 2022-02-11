早前有跨境司機在內地驗出新冠病毒，有關當局隨即收緊文錦渡口岸的檢疫及通關安排，影響內地新鮮蔬菜輸港，加上適逢農曆新年，本地菜價隨即飆升，菜心售價最高升至50、60元一斤，嚴重影響民生。幸而經過兩地溝通協調，蔬菜供應不久便恢復正常，菜價逐步回落，市民毋須再捱貴菜或到超市「盲搶菜」。

今次菜價急升事件，首先令筆者想起近日的「清零VS共存」爭議。隨着第5波疫情愈演愈烈，政府被迫再次收緊社交距離措施。部分受影響市民開始質疑，香港是否應該放棄跟隨內地的「清零」政策，改為效法歐美國家「與病毒共存」，藉此換取較為方便、自由的生活。

須知道，不少海外國家的所謂「與病毒共存」，其實是「向病毒投降」，估計主因是這些國家不像內地政府般擁有「清零」的決心和能力。而外國經驗證明，「共存」必然會導致染疫人數激增，令醫療系統崩潰，傷亡增加，但人命可貴，一宗也嫌多。

若香港也選擇投降，或可爭取到與部分海外地區恢復交往，但與內地恢復通關則變得遙遙無期。為了嚴防輸入，內地當局很可能會進一步收緊現行的貨運通關安排，屆時本港飆升的可不只是菜價，連豬肉、牛肉、大量在內地生產的副食品和各類生活必需品，都肯定會大幅漲價及出現短缺。

菜價事件亦令筆者憶起，在一些反中亂港分子和外國代理人的洗腦宣傳下，香港社會一度瀰漫非理性的反中仇中情緒，彷彿但凡來自內地的食品都是劣質和有安全問題，但凡來自內地的貨品都是次貨或冒牌貨，只有來自外國或本地生產的才馨香。有人甚至聲稱，只要香港加緊推動本地漁農業、製造業和海水化淡，便可不再依賴來自內地的食品、貨品與東江水，達致經濟自給自足，繼而爭取香港獨立。實情是僅僅為期數天的貨運通關受阻，即可嚴重打擊香港的經濟民生，有關「自給自足論」實為癡人說夢。

也有人將香港近百年來的成功發展歷史，完全歸功於英國的殖民管治及西方制度，實情是香港在不同的發展階段，都相當依賴來自內地的食品、貨品、人才、技術及原材料。內地在上世紀80、90年代實施改革開放後，更為本港居民和企業帶來龐大的發展機遇。兩地的人流、物流和資金流早已密不可分，香港作為中國的一個特別行政區，我們的政治、經濟、民生，以至防疫政策，在任何情況下都不可能與內地「脫鈎」。

隨着美國等西方國家加緊打壓中國，隨着內地成功戰勝疫情及克服外國制裁影響，香港的唯一選擇、也是最好的選擇，就是繼續背靠內地，加快融入國家，更好地發揮香港的獨特優勢和「近水樓台先得月」的地位，讓更多市民都能分享到國家持續發展所產生的紅利。