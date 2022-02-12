世界視線：制裁大棒舞不斷　華盛頓黔驢技窮

本月7日為美國對古巴展開全面經濟禁運60周年，多年來古巴人民物資匱乏，山姆大叔卻把這種反人道舉措，說成是要把美好的自由民主人權帶給當地百姓。事實上，美國的經濟封鎖加上新冠疫情來襲，令古巴經歷30年來最嚴重的經濟危機，當地的通脹率幾乎破70%，民眾生活可謂苦不堪言。古巴政府近日不禁隔空喊話，狠斥美國的禁運「也是一種病毒」。

時間回到1959年，當年卡斯特羅和哲古華拉策動古巴革命，成功推翻親美的巴蒂斯塔政權，並把當地美國公司財產收歸國有。兩年後，美國中央情報局助古巴流亡人士發動豬灣行動，企圖推翻卡斯特羅但事敗。隨後，時任美國總統甘迺迪於1962年2月下令全面禁止對古巴出口，此舉促使古共更一邊倒向蘇聯陣營，間接導致同年的導彈危機。

在美國前總統奧巴馬主政時期，美古關係一度開啟正常化進程。惟好景不常，特朗普當選總統後，華府重新對古巴採取極限施壓政策，特氏甚至在其任期結束前，將古巴重新列入支持恐怖主義國家名單。拜登競選總統期間，曾斥特朗普對古政策傷害古巴人民，表示將作出改變，詎料上台後卻變本加厲，限制在美古巴僑民匯款，使大批依靠親友接濟的古巴家庭頓失支持。

巴蒂斯塔政權倒台，令華府失去古巴這塊位處後花園、本來可供其殖民式資本主義剝削的肥肉，美國自然對古共恨之入骨。歷任美國總統除了經濟牌，又「使橫手」將古巴排除在地區事務之外。但多年來的種種大棒並沒有結束古共政權，反而令當地人慘遭集體懲罰，國際組織也難以和古巴在糧食、環境及公共衞生問題上合作，構成不少社會問題，這又是否對人權的侵犯？

憑藉美元在國際金融體系的霸權地位，美國動輒揮舞制裁大棒，長期脅迫古巴、伊朗及委內瑞拉等多個國家。但這種單邊式制裁，多年來收效甚微，近年也開始令盟友及國際社會反感。事實上，拉丁美洲新一波的左傾浪潮下，多國紛紛向美國的死對頭中、俄示好，倘若美國繼續抱着霸權式思維，只會使自己更被孤立，從而加速衰落。