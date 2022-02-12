功夫茶：除罩煲煙太不該　非常時期要警惕

本港第5波疫情爆到人心惶惶，單日確診接連破千，大家都睇到過去幾日深圳灣逼爆，萬人「闖關」欲返鄉下避瘟疫！日日都有大量市民冒着陰寒天氣，排幾個鐘頭檢測，睇見都心酸，係天地不仁還是廢官害人？都真係無語問蒼天！

疫情嚴峻，政府除咗盲目谷針，庸官喺冇準備充足下又再推出一系列禁聚令，搞到市民日常生活秩序大亂；而為咗打擊違例者，警方亦加強執法。呢嗱！日前警方葵涌分區喺區內展開行動，打擊違反防疫規例情況，佢哋分別喺葵義路、葵仁路及港鐵葵芳站一帶，發現17男6女，年齡由18至73歲冇佩戴口罩下吸煙，涉嫌違反口罩令，即俗稱第599I章。警員遂向違例人士發出合共23張定額罰款通知書。阿哥，不管係「飯後一支煙，快樂似神仙」或者心癮一起忍唔住吞雲吐霧，呢個快樂代價都幾甘，一吸一吐剎那間，就唔見5隻金牛，唔肉赤就呃人！

眾所周知Omicron傳播力快速驚人，而且可以透過空氣傳播，喺公共場所除罩煲煙的確太不該，正如警方呼籲市民顧己及人，遵守防疫規例，以協助控制疫情及減低病毒喺社區傳播嘅風險。各位要明白，作為一介蟻民而唔係尊貴嘅特首，你濕濕碎，放膽去──脫罩煲煙，梗係冇運行喇！

特首面對一大班記者，喺700多萬市民眼底下，揚眉得戚示範不戴罩長時間講嘢，佢話係想大家清楚感受其面部真感情和感受喎！講真，恐怕大多數市民提唔起乜興趣去感受咯！兩年多抗疫以來，廢官無能，靠害全民。老百姓喺庸官抗疫廢到唔廢下，一再被折騰玩殘，真係獅子山也為之淌淚，仲有乜好感受吖？正如口痕友話齋：回眸一笑除罩罩，口紅深淺入時無？即使對住情人知己，抗疫疲勞，都領略唔出一點風情喇！

嗱！有政府顧問專家都提醒疫情嚴峻，特首應做個好榜樣戴口罩以作垂範，否則口罩令何以服人？再講吖，世衞都一再強調Omicron傳播力驚人！呢，日前明愛醫院爆疫，多名醫護及病人中招，袁國勇教授推斷最初染疫嘅護理導師曾喺病房內教導初入職護士，期間長期講話，病毒經空氣傳播而感染病人！之前嘅「女教師疑美孚港鐵出口隧道中招」亦懷疑通過空氣感染。可見特首脫罩會見記者但憑亮出一支陰性自助檢測棒，就證明自己冇傳染風險，繼續狂野示範不戴口罩長時間講嘢，係幾咁無知反智！阿姐，若然煙民脫罩吸煙被檢控時又亮出一支陰性檢測棒，係唔係就唔使罰先？做特首放不下一個口罩嘅尊嚴，胡亂搪塞己錯，香港抗疫一團糟，豈是無因？