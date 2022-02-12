正論：抗疫一塌糊塗　中央必須徹查

短短數日光景，本港疫情由海嘯式爆發進一步惡化成核爆式爆發，昨日確診個案突破1,300宗，但絕不反映真實數字，皆因檢測能力已不勝負荷，衞生防護中心甚至表明零星確診個案的大廈不再納入強檢，安心出行的感染風險通知亦不等於強檢；更有甚者，確診者因為沒有床位只能在家等死，一人感染變全家染疫，箇中的絕望無助非筆墨所能形容。林鄭抗疫無能，專家自相矛盾，整個防疫系統徹底崩潰，香江哀鴻遍野，更引發北上避疫潮，特區陷入自黑暴以來最大的危機。本報現在提出六大疑問，務請中央代香港人徹查！

香港人到底徬徨無助到甚麼程度？傳媒報道的一個個案頗有代表性。有外傭日前發燒並進行自我檢測呈陽性，僱主遵照政府所示，安排外傭乘的士「點對點」到急症室覆檢，詎料還未有檢測結果，急症室已急不及待踢她出院着她回家等候，僱主大感震驚，致電衞生署熱線又無人解答，外傭回家後關在房內隔離，又咳又燒非常痛苦，最終僱主兩名女兒率先中招，僱主夫婦其後亦證實染疫，至今仍在家裏自生自滅。沒有公院床位，沒有醫生診治，沒有家居隔離指引，同等死無異。

上述個案只是冰山一角，隨着患者不斷增加而床位不敷應用，同類情況隨時發生在每個家庭身上。人們實在不明白，一班年薪數百萬元、自命精英的高官，為何連一個像樣的應急方案都拿不出來？為何堂堂國際大都會，情況居然比當日的武漢更不堪？為何內地「動態清零」行之有效，港府偏偏陽奉陰違，扭曲內地旨意，將經濟活動一鋪清袋，將民怨引向中央？實在有太多太多疑問纏繞港人心頭，本報為民喉舌，現在就代為發聲！

第一問：第5波疫情歸根究柢是由國泰航空機組人員免檢疫入境引致，到底是哪位高官拍板讓國泰得享免檢疫特權？理據是甚麼？是運房局局長陳帆？是食衞局局長陳肇始，還是特首林鄭月娥？弔詭的是，本地個案明明早已長期清零，一片海晏河清的模樣，為何疫情竟然在極短時間內急速惡化、遍地開花？疫鏈多得數之不盡？愈接近特首選戰，疫情愈失控，一切未免太巧合，如果說當中有人心懷不軌，刻意讓機組人員入境播毒，目的是破壞選戰甚至7‧1回歸，一拍兩散攬炒香港，是否完全不可能？

第二問：每日公布的確診數字顯然未能反映實情，一來是檢測能力已到極限，許多個案根本來不及檢測；二來是沒有詳細公布確診者情況，令市民蒙在鼓裏，對病毒一知半解，製造恐慌。昨日本港新增1,325宗確診個案，初步確診更逾1,500宗，當中有多少宗為重症，有多少宗為輕症，港府沒有詳細交代，徒令市民人心惶惶。港府不肯開誠布公清楚交代實情，令市民每天擔驚受怕，目的到底是甚麼？製造不必要恐慌到底有甚麼好處？

第三問：政務司司長李家超昨日率團到深圳，今天跟國家衞健委等內地單位開第二次疫情交流會，廣東醫療團隊亦已抵達本港作出支援，反映中央對港府抗疫無能已經忍無可忍，不得不直接出手。然而這樣並未足夠，正如早前有立法會議員指出，舉凡倡議「與病毒共存」者皆有觸犯《港區國安法》之嫌，這顯然不是沒有道理。眾所周知，與病毒共存是西方國家抗疫無能繼而投降的遮羞布，眼見中國風景這邊獨好，經濟增長一枝獨秀，人命損失全球最少，便將動態清零抹黑為不科學、不切實際，務求迫使中國被病毒攻陷，與西方國家看齊。特區政府沒有奮起捍衞國家防疫制度，反而胡亂抗疫，名為動態清零，實為與病毒共存，一些專家更公然和中央唱反調，惟恐天下不亂。

這波疫情是無心之失引致又好，是有人刻意引毒入港也罷，中央是否需要徹查？萬一真是有人故意失職，刻意播毒，目的是搞亂香港整衰內地，中央是否需要動員國安公署深入了解，將問題提升至國家安全層面？這樣做起碼可起阻嚇作用，穩定社會，令別有用心者不敢再肆意妄為，阻礙抗疫工作。

第四問：港府抗疫逾兩年，一直不肯成立跨部門最高指揮中心，官員自行其是，專家七嘴八舌，政策朝令夕改，市民無所適從。尤其是一眾所謂港府專家最愛自說自話，互相拆台，袁國勇更是語不驚人死不休，繼「長者不打針就要死」後，日前又謂要將無打針未染疫的長者「逆向隔離」，將長者嚇個半死，無病隨時變成有心臟病，簡直不知所謂。作為港府重金禮聘的專家顧問，為何可以擅自說話，不用統一口徑便隨口噏當秘笈？而且專家各有不同說法，市民到底可以信誰？港府管不了，中央是否可以管？是否應該將不稱職的專家撤職，最低限度要他們噤聲，有統一說法才正式公布？不要再靠害特區、靠害市民，不要讓他們繼續製造不實資訊，令社會亂上加亂？

第五問：德不配位，必有災殃。同樣道理，港府一批毫無能力、毫無識見、敷衍塞責的廢官，中央可否即刻將之撤換、挽救香港？特別是陳肇始，她能力極度不足，抗疫兩年多，香港被她摧殘兩年多，疫情不但無法止息，反而愈演愈烈，百業則徹底玩完。衞生防護中心都表明無法負荷更多的檢測量，惟陳肇始仍然表示要提高檢測量，試問檢測完若病人無人治理，檢測目的是甚麼？納稅人為何還要花巨額公帑供養廢官？賞罰必須分明，這些尸位素餐的高官若不肯引咎辭職，中央便應發揮權力將之炒魷。哪怕是特首失職亦一樣要作出懲罰甚至換人，絕對不能拖到7‧1換屆，否則特區失救，必死無疑！

第六問：目前有大量確診患者只能留在家中等候，公院無力接收，私院拒絕接收，叫他們如何是好？中央可否督促特區政府，即刻為這些家居隔離人士提供指引，家居隔離期間要怎麼做？甚至讓德高望重的中國工程院院士鍾南山坐鎮指揮抗疫？香港居住環境擠迫，密切接觸者要同患者共處一室有甚麼需要注意，市民完全不知，當局是否最低限度可向患者提供基本藥物？清楚告訴密切接觸者是否也要一起禁足？若密切接觸者不能外出，手停口停怎麼辦；若可以外出，則病毒四散不止，又可以怎麼辦。港府不管，中央要管，香港人實在太無助了！

顯而易見，特區已到了危急存亡之秋，中央直接接管抗疫事在必行，這也是香港人目前的唯一希望。有中央幫忙，檢測量肯定可以大大提升，這一點香港人不擔心；最令人擔心的是檢測後續安排，即隔離設施嚴重不足，患者無法得到治理。現在才覓地廣建方艙醫院，即使中央建設能力再高，沒有十多廿日難以成事，何況港府做事拖拉，覓地只會繼續蹉跎，特區已無條件再等。

抗疫如救火，中央大可考慮徵用啟德郵輪碼頭作為指揮中心，並徵用多艘大型郵輪作為隔離病房；此外，香港有許多空置校舍、政府宿舍、大學宿舍、運動場等等已經騰空，只要加裝設施，便能即時接收病人。甚至乎，徵用更多酒店安置病人亦是可行之法，並由內地派遣醫護人員照顧患者。

總而言之，一方有難，八方支援，香港人必定銘記在心。更重要是中央必須徹查疫情之所起，追究失職官員，對別有用心者動用國安法嚴懲之，還刻苦抗疫的香港人一個公道！還五勞七傷的香港一個重回正軌的機會！