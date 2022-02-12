中央出手了！廣東省的醫療人員已經進駐香港，在中央的全力支持下，一方有難，八方支援。香港再不能說人手不足、資源有限而把防疫治疫的措施半途而廢。

當前的關鍵是特區政府的配合，目前的形勢有點像黑暴時期的轉折點。那時林鄭政府退讓，動亂全面惡化。今次疫情處於大爆發前夕，中央政府再不如黑暴時期那樣袖手旁觀，而是直接切入，監督林鄭政府。這便清除了林鄭政府無作為引致危機擴大的風險。中央政府可用內地已見成效的政策措施在香港酌情推行。

最重要的是政府建立統一的防疫治疫中心，用李家超替代林鄭，用內地專家與香港專家一起商量、調研與合作。其中還可聘上海政府的官員介紹推廣上海成效極高、防疫與經濟不相悖的寶貴經驗。也應加上廣東省的顧問，一是因廣東的支援，二是廣東專家鍾南山的智慧與經驗。統一中心要用委員會制，不能像林鄭那樣一人專斷。專家亦採委員會制，開會商討，不能讓個別專家在政府缺位下主政。撇掉林鄭，便可以科學、實證經驗與政府的組織能力、資源結合起來，全力防疫治疫。

新的統一中心要24小時當值，動員紀律部隊與內地及本港醫療隊伍合作，確保檢測、隔離、追溯源頭工作絕對地執行。不惜代價，也不容許任何官僚主義阻撓。動員紀律部隊，是以緊急政策應對危機，目的是盡快在短期內，如內地一樣，撲滅病毒的傳播，貫徹動態清零的行動。這時不應再有與疫共存主張的雜聲，在一、兩個月或更短時間，香港在中央支持督導下戰勝疫症。一是小區進行檢測，逐區推進，不要遺漏，且一檢多檢，寧枉毋縱。二是全民強制接種疫苗，高危者更以3針、4針為標準，實行疫苗護照。三是小區封檢，要嚴格禁足，不容走漏，務求絕對清零。四是認真集中隔離，徵調場地，減少家居隔離的風險。五是政府動員各部門支援前線。六是物資支援，集中弱勢社群，不是全民派發膳食。社會大眾應分擔自我防疫的支出。

這些都是香港社會多所討論、提議的措施，已有共識，結合到上海經驗，在封檢之餘，恢復部分經濟社會民生，並與深圳、廣東緊密合作聯防。

中央出手，特區政府合作的話，香港市民必然全力配合，這便會轉危為機。待一切安穩後，再來追究責任。