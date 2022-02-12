2020年鼠年，《港區國安法》實施，反修例暴亂平息，反中亂港勢力、外國干預勢力和代理人被清除，香港上層建築領域特別是立法會施以制度改革，經過牛年，香港由亂而治。

現在虎年到來，按照中央的部署，香港將進入由治而興的階段。以中央的強大力量，香港由亂而治不難，只要頒布了《港區國安法》、只要嚴令香江府衙執行、只要掌握了警隊，就可以大局底定，其他領域包括行政、立法、司法、上層建築、媒體、學校和社會上的反抗力量、「保護傘」都不足懼，都會瞬間土崩瓦解，他們的明頂暗抗也都成不了氣候。

比較難的，要花大力氣、長時間解決的是由治而興。香港雖治，但是內傷不輕，深層次問題很多，潛藏的病灶、病毒不少，一些亂源仍然未除，他們只是目前不敢再興風作浪而已，但隨時作亂的實力還在，他們中的一些人更是心不死、氣不忿，仇恨加深；他們還在背地裏霍霍磨刀，他們還和美、英等外國勢力保持這樣和那樣的聯繫，美、英主子並沒有拋棄這些走狗和代理人，只要他們還沒有被發現和清除掉，就大有用處，外國勢力對他們的要求就是裝死躺下，保存實力，等待機會，等待有一天被喚醒。

因此，虎年開始的由治而興不會是自然發生的，更不會是順順利利的，要排除障礙，要設定具體目標和實現方法，要調動一切積極力量。

要排除障礙涉及制度改革和人事調整，然而這項工作在許多方面還沒開始。而設定目標和執行方法，涉及看清跟上時代發展大勢，融入國家發展大局，轉變治港理政的思想指導，但這個問題我們還沒看到香港政府有何解決迹象，有何思想轉變的迹象。至於要調動一切積極力量，目前更是空空如也，大家根本看不到今後香江府衙會把香港領向何方。一個沒有凝聚力的社會，何來調動積極性？興旺之局又豈能得乎？