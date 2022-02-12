直至今天，香港社會對「動態清零」或「與病毒共存」仍有相當大的分歧和爭議，當中固然有政治因素，也是因為港府一直解釋不清，而且政策混亂，令人無所適從。其實，動態清零並非追求零感染，而是要求做到對病例及早發現、快速處置、精準管控和有效救治，阻止疫情在社區傳播。這正是符合香港社會實際情況的科學選擇，香港人口密度高、長者人口比例高、醫療資源有限，還有不少人未接種疫苗，加上境外輸入病毒的風險等等，若選擇與病毒共存，疫情勢必徹底失控，後果不堪設想。歐美失敗例子就在眼前，香港沒有任何理由重蹈覆轍。

正如內地專家指出，動態清零絕不是不惜代價，而是以最小代價換取最大成果，香港應與時間賽跑。道理不難明白，偏偏有些人不願面對現實，港府又從來不好好解釋，可謂奇哉怪也。有人質疑港府不是真心做好動態清零的工作，反而相信歐美與病毒共存的做法。這種質疑並非無的放矢，港府許多做法根本就是「躺平」。例如所謂居家隔離，等於叫市民自生自滅，亦等於放任病毒傳播，與動態清零南轅北轍，這是負責任的做法嗎？

香港有些專家言行不一，自相矛盾，更是添煩添亂。袁國勇指本港人力資源已無法應對目前疫情，不反對全港「禁足」一段時間，但又指無法解決300萬個家庭送餐及支援的問題。這豈止是離地，簡直是製造恐慌，目前個別樓宇封檢已亂成一團，基層家庭手停口停，導致民怨沸騰，如果全港禁足，豈不是統統攬炒？專家到底知不知民間疾苦？

事實勝於雄辯，香港在疫情之下一片死寂，唯獨深圳灣口岸車水馬龍，連日出現大排長龍的奇景，大批港人扶老攜幼前往內地避疫，即使沒有預訂隔離酒店也嘗試闖關，可見許多人對港府防疫政策已失去信心。這也恰恰證明，內地堅持動態清零才是正確的選擇，才是對人民生命健康負責任的做法。香港要與內地恢復正常通關，就必須跟隨內地防疫政策，這是毋庸置疑的。

怕只怕，有些人包括港產官僚及專家壓根兒不想與內地通關，這才是最大的問題。他們一向崇洋媚外，很想跟隨西方那一套，但又不敢公然與中央唱反調，於是採取軟對抗，在「清零」與「共存」之間搖擺不定，導致疫情沒完沒了。