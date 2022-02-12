香港陷入前所未有的疫境，確診個案不斷飆升，檢測多到做唔切，確診者苦候多日無法入院，整個防疫系統徹底崩潰。林鄭直接龜縮，袁國勇亂噏當秘笈，陳肇始咿咿哦哦表示將與內地商討政策及支援，現階段將加大檢測量云云。大佬，衞生防護中心已經表明有零星確診個案的大廈不再納入強檢，安心出行的感染風險通知亦不等於強檢，意味本港檢測量已經無法負荷，一班廢官還在廢噏加大檢測量，到底他們知不知現在發生甚麼？

現在最令市民不知所措的是，即使檢測證實確診，政府根本安排不到床位，結果一人染疫變全家染疫，繼而全幢樓攬炒，再將病毒蔓延到區內外。公院固然不接收患者，私家醫生同樣不予幫忙，有些診所甚至寫明發燒人士請到急症室求醫，簡直是見死不救。香港陷入前所未有的大混亂，市民徬徨無助，確診者恍若等死，到底這些月領幾十萬元高薪的「人中精英」有甚麼貢獻？納稅人為何還要供養廢官吃好住好？

本報「正論」早在一星期前已經寫明：「尋求中央支援 抗疫不能再拖」，但廢官有聽入耳嗎？抗疫如救火，拖多一日便失控多一日，何況已拖了一星期，中央現在要救更加困難。正因為一幫無能廢官自以為是，林鄭專斷獨行，將全港750萬人的福祉斷送，該當何罪？若他們身處內地，早就烏紗帽不保兼問責受罰，豈能直到今日依然好官我自為之？

消息指中央已急召李家超和曾國衞北上深圳聽取抗疫聖旨，廣東醫療團隊亦已進駐本港，市民終於看見一絲曙光。當務之急是覓地廣建方艙醫院，但即使內地建設速度驚人，沒有十多廿日也不能成事。有人提出徵用郵輪充當隔離病房，啟德則改為抗疫指揮中心，誠好建議也。