只有經歷過大風大浪，才知道定海神針的可貴。新冠變種病毒Omicron侵襲香港，維港兩岸近乎全面失守，750萬民眾一片慌亂。不過，慌亂歸慌亂，香港仍然有路可走，因為背靠祖國，即使面對再危險的境況，港人仍能有所依怙。

試想像你已移居英國，當地處處疫患，歐洲大陸也是死者、病者枕藉，你就算想出逃，也是無路可走，只能聽天由命。然而生活在香港則不同，即使此地再糟糕，尚有神州大地可以依靠。近日，獅子山下處處疫潮，不少聰明的香港人便馬上動身往北走。這年頭，只要踏過深圳河，你便算走進了安樂國度，世界上再沒有一處地方，能夠比中國內地更善於掌控疫情。

2020年的年初，全球新冠疫情爆發未幾，大家都在討論到哪處避疫最安全。筆者私下曾以玩笑性質跟朋友說，最危險的地方，就是最安全的地方，新冠肺炎最先在武漢爆發，國家一定全力到當地護持，假以時日，武漢將會成為最安全的地方。

說實話，筆者講的時候也不是認真，只當作是玩笑，卻沒料到竟一語成讖。如今你問香港人，下星期任由你選擇，在武漢抑或在香港度過，相信不少港人都寧可選擇到武漢去。

當然，不是每一個香港人都可以撇下工作，到內地避疫，但不打緊，特區政府應付疫情即使再窩囊，相信此地也斷不至於出現歐美地區般，死者纍纍，任由民眾在疫禍下自生自滅的場面。因為香港背後有阿爺，禮賓府管不來的事，中央自然會插手幫忙。據說，大批內地的醫療人員將會馳援香港。在維港之內，只要插下這一支定海神針，相信香江的風浪，不久就能平息。