加拿大跨境貨車司機堵塞美加兩國主要關口，抗議強制接種新冠疫苗，法國、新西蘭出現和應人潮，美國國土安全部警告，若國內出現類似示威，拜登下月發表上任後首份國情咨文也可能受到影響。其實若非各國懶理民意，怎會弄至如斯局面？

再次重申，任何人都不應反疫苗，凡有效抵抗病毒的疫苗，所有合資格人士都應接種。至於，接連有打完3針者照樣確診，當中不乏國際知名人士，這班人平日接觸的來來去去也是3針俱樂部成員，到頭來還是重複互相播疫、中疫的老調，反而浩浩蕩蕩數以萬計示威民眾始終未見有大爆疫新聞，這還要逼人就範打針，就算示威者最終肯屈服，有目共睹的事實也決計不會妥協。

有一點必須強調，就是中外傳媒多以「反疫苗」來稱呼上述示威，有失偏頗，正確的名稱應該是「反逼針」，反對以疫苗來規限人們享有應有權利。在反逼針示威人士面前，誰人詞窮理屈早已一目了然。新西蘭總理阿德恩表示不打算與示威者對話，認為國內多數民眾明顯支持政府的接種計劃。該國上月有民意調查顯示阿德恩的支持度約35%，如此尊重主流民意，何不辭職下台回應餘下那六成多的國民呢？至於報稱染疫的加拿大總理杜魯多，更是打針好處多的活例子，若非針後照染疫，怎可大條道理以自我隔離來避之則吉啊？

不過，示威人士也不是全對，將兒童放到貨車上，讓加拿大政府大打悲天憫人牌，擔心會為兒童帶來負面影響，而長時間響號更是多餘又擾民。《世界革命史新論》指出，「推翻任何專制及其帶給人民所不願意的一切措施」，除了將混進來搞事的右翼團體、美國前總統特朗普支持者趕走外，示威者根本不必多做甚麼，因為「德不孤，必有鄰」。