本港新增1,325宗確診，創疫情新高。筆者所屬政黨去信特區政府要求推行全民強制檢測，並向中央請求派員做全方位支援，幫助香港早日走出疫境。

鑑於本港疫情呈海嘯式爆發，確診人數幾何級數上升，港府應向中央請求派遣疫情防控專家團來港，提供疫情防控意見和指導；增設最少3間火眼實驗室，安排1,000名採樣和化驗人員透過輪班工作，為市民提供24小時的服務，將香港每日檢測量提升至100萬次，並推行非禁足式全民檢測，務求在7日內完成一輪全民強檢，配合精準圍封措施，以盡快切斷病毒傳播鏈。亦建議當局請求中央協助興建方艙醫院，並在大型醫院附近興建隔離設施，提升接收患者的能力。國家一直利用中藥應對新冠疫情，不少安全有效的中藥在治療與預防上均有顯著成效，政府應協調內地中成藥供港，協助市民防疫。

目前本港多間醫院及護養院爆疫，急症室與隔離設施已超出負荷，部分感染者雖有病徵卻要在家呆等數天依然未能入院，家人鄰居均感憂慮；港府雖派發自我快速檢測包，卻未有做好配套與支援，資訊發放混亂，倘檢測呈陽性，後續工作議論紛紜，公眾無所適從。筆者認為港府要參考內地「健康碼」的實行情況，在港實行實名制和具有追蹤功能的防疫系統，務求在疫情爆發初期第一時間能追查清楚病毒傳播鏈，做到更精準的疫情防控。

危難時刻，感謝中央一再出手救港，於深圳與港府高層開會，全力助港抗疫。在中央協助下，香港有望大幅增強檢測能力，更快找出確診患者，減低疫情擴散。期望特區政府和香港各界在中央支持下積極作為，萬眾一心打贏控疫硬仗。