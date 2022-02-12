本港疫情已爆發海嘯大災難，染疫者沒能迅速安排入院隔離診治，而被迫滯留家中等通知入院，有等了6天仍未安排，令染疫者的病毒在家居迅速擴散傳播；排到急症室門口等入院者也非幸運，多間醫院竟因床位不足而要輪候者在醫院門外的帳篷中捱凍受冷等床位，病上加病；市民致電求救求助政府部門查詢熱線，答非所問，左推右搪，推卸責任，愈問愈火滾。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業說，醫院隔離設施和社區治療設施都已飽和，呼籲患者耐心在家等候安排，「如因其他病徵，病況輕微的，請求你不要去急症室求診，請你找家庭醫生或其他私營醫療服務。」即是宣布公營醫院已爆煲癱瘓。對疫情單日逾千宗出現上述的災情，林鄭只透過傳媒表示抱歉及盡辦法解決，沒有任何緊急和實質的解救方法或方案提出，真是無恥無能。市民等入院、等救命，不是等特首一句抱歉！

有大學研究機構就本港疫情趨勢的發展，綜合政府種種錯誤和失敗的防控措施所引致的大面積疫情擴散，成百上千找不到源頭的個案，以及林鄭拒做全民強檢，追蹤辦電話追落後也只能做得幾多得幾多等情況作推算；就在林鄭宣布進一步收緊社交距離的限制措施翌日，已突破單日逾千宗，那麼按無法追蹤疫源個案幾何級數爆發推算，很快單日便會過萬宗，該研究估計可能出現25萬宗確診。

疫情大爆發趨勢的預測，令人極度憂慮，市民必須要問林鄭姜太公，政府對疫情災難有最壞打算嗎？政府有沒有應付疫情災難的預案？眼見當下特區政府手忙腳亂、六神無主，不理染疫者在醫院門外捱凍，逼中招者在家乾等入院，真是心寒和憤怒！如果我是特首，便立即向中央政府求救！