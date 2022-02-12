香港第5波疫情已然失控，人心惶惶，睇吓深圳灣大排長龍，萬人闖關回鄉避疫就知！庸官抗疫無能，訊息發放混亂，專家又各有各表述和呼籲，有叫「封城」，有叫「居家治療」；庸官呢頭話收緊私人處所，禁止多於兩個家庭聚會，陳肇始日前又話暫時無計劃將疫苗通行證擴大至私人處所，強調相關措施適用範圍，係法例列明嘅表列處所，係風險較高嘅地方喎！

大姐，政府推行防疫政策，一向予人急就章、從來冇諗清諗楚嘅感覺，心血來潮就向市民喊話，難怪本報要聞版一記抽擊中的：疫戰愈打愈頹，獅子山在淌淚！老朽但見公立醫院壓力爆煲下終淪陷，明愛醫院導師戴罩授課都播疫，多名醫護、病人中招！今趟唔單止嚇到老朽白鬚甩到一地，個心直頭好似由喉嚨飛咗出嚟！老朽二話不說，立刻打電話去明愛眼科更改覆診日期。不過可能大家都同一心理及有餘悸，一時間好多人打去更改覆診日期吧，老朽由早上9點打到12點，每隔15分鐘打一次，依然未能打通，一味「唔好意思」，再叫人以電郵回覆，連畀市民留言嘅功能都冇！唉！嚟睇眼科嘅大多數係公公婆婆，電話打極唔通，你估個個識覆電郵咩？政府無能，折騰市民，例子不勝枚舉。

歷史又話畀大家知，從來自以為「好打得」嘅必然慘淡收場，西楚霸王項羽夠叻喇，有一首流傳甚廣嘅廣東話詩如此詠他：「又高又大又峨嵯，臨死唔知仲唱歌。三尺多長犀利劍，八千靚溜後生哥。縱使夾罅爭皇帝，何必頻淪殺老婆。若果烏江唔鋸頸，漢兵追到屎難屙！」

各位，庸官一味自以為是，面對傳染力強勁嘅Omicron，唔戴口罩見記者仲揚眉得戚，抗疫搞到獅子山都淌淚，老朽且放長雙眼睇你點「好打得」！