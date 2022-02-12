「老千計，狀元才；橋唔怕舊，最緊要受」！騙徒利用人類的同情心、貪念、空虛、無知等，進行五花八門的騙局，例如祈福黨、倫敦金、求職保證金、金字塔商務等等。騙徒首腦隱藏身份，躲在幕後作指揮策劃，開設空殼公司，聘請不知情的職員實施行騙陷阱，從而騙取大量金錢財物，然後逃之夭夭，很多無辜市民受騙，損失大量血汗金錢。

隨着互聯網的發展，網上騙案接踵而至。近日警方搗破一個網上援交詐騙及裸聊勒索犯罪集團。警方調查顯示，18名男受害人於社交網絡上認識到騙徒，墮入騙局，其後以「轉數快」轉款入指定戶口，涉及款項42萬元。

警方指集團分工仔細，案中男主腦及女骨幹成員負責於網上偽裝為性感女子接觸受害人，其後以社交媒體方式聯絡，並訛稱提供援交及裸聊以誘使受害人墮入騙局，其餘傀儡戶口持有人則負責接收及處理贓款。警方拘捕兩男兩女，包括主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人，罪名為以欺騙手段獲得財產及勒索。

根據《盜竊罪條例》第17條的「以欺騙手段取得財產罪」，任何人以欺騙手段（不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因）而不誠實地取得屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯罪，最高可處監禁10年。按照《盜竊罪條例》第23條的「勒索罪」，任何人如為使自己或另一人獲益，或意圖使另一人遭受損失，而以恫嚇的方式作出任何不當的要求，即屬犯罪，一經定罪，最高可處監禁14年。另外，根據《盜竊罪條例》第24條的「處理贓物罪」， 任何人處理贓物，即屬犯罪，最高可處監禁14年。

事實上，案件中受害人與騙徒從未會面。警方於2021年1月至11月共接到1,655宗援交騙案，涉款5,900萬元，較2020年的全年858宗、損失款項3,200萬元大增。

騙子精心布局，一名香港婦人曾在4年間向自稱周轉困難的網上情人匯款共1.8億元，「情人」最後失了蹤。警方指網上情緣騙案即使被揭破，三成當事人仍堅信「遇到真愛」。資料顯示，95%網上情緣騙案受害者為女性，逾半為白領或專業人士。

騙案上升猖獗，2021年首7個月共有725宗投資騙案，損失金額高達25.2億元，較2020年同期升近2.7倍。最多騙案以虛擬貨幣作為幌子，有443宗，涉款3.3億元；其次是利用金融產品騙款達3.9億元。

騙徒手法層出不窮，先「偷心」再「偷金」，利用假網頁及應用程式仿投資工具騙取信任，藉着假扮各式各樣的人物，以欺騙當事人的感情及金錢。筆者呼籲市民於網上交友要小心謹慎，不要輕信網上連結，被騙徒有機可乘。敦促執法部門強力打擊騙徒的違法活動，保障市民的根本利益。