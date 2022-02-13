功夫茶：肥彭踢爆雙國籍　特首效忠是誰人

臣心一片磁針石，不指南方不肯休。各位，呢兩句詩係宋朝忠臣文天祥表現其一片丹心，不辭千難萬險，趕赴南方保衞南宋政權嘅決心；其《正氣歌》更道出乜叫做「時窮節乃見」，好似文天祥啲咁嘅愛國者，若生於今，功夫茶相信即使用盡法寶利誘其入籍英美加澳等，肯定會畀佢陳以大義，噴到一面屁！

呢嗱！英國上議院日前就放寬港人BNO簽證嘅申請資格進行辯論，人稱「肥彭」嘅前港督彭定康促請政府接納有關修訂案，發言時肥彭老實不客氣，狂數歷屆香港特首，自己或家人擁有外國護照，直斥係「叛徒」。肥彭呢位過氣政客，一向不在其位仲要對香港指手畫腳，佢力指歷任香港特首，甚至係繼任嘅每一位特首，唔係自己持有外國護照，就係其家人擁有有關護照，包括現任特首林鄭及前任特首梁振英在內！至於紀律部隊內亦有唔少人持有雙重國籍，包括警隊內嘅人員喎！

肥彭呢條過氣政客，人在江湖，竟然苦練「一陽指」，對歷屆特首指指點點，話佢哋全部係「香蕉特首」，連現任「好打得」嘅林鄭都招呼埋，指其黃皮白心，一片磁針石，肯定唔係指向神州，呢招都算狠毒，大佬吖，若然林鄭冇擁有外國護照，而家人有，咁都算「叛徒」？正如有議員指出，本港主要官員已不能擁有外國國籍，必須宣誓效忠特區政府，指肥彭嘅言論，目的係煽動分化及仇恨。之不過，功夫茶覺得依家距離特首選舉仲有個多月，佢先嚟說三道四，分明靠害居心叵測！

咁講喇，做得特首或司長局長，位高權重，薪酬高過西方歐美好多政要元首，如果其家屬都擁有雙重國籍唔肯作點「犧牲」，即使不至係「叛徒」，點講都難擺脫「香蕉特首」之嘲！嗱，特首及其家人即使未具「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」嘅忠肝義膽精神，至少要畀人睇到唔會「身在香江心在英」啩？

再講吖！香港都就快回歸中國25周年，現時司法界仲保留好多殖民地色彩禮儀，最明顯莫過於法官佩戴假髮，根本不合時宜，有識之士都指出法官戴假髮流於形式化，法官嘅尊嚴若靠假髮維繫，寧不悲乎？有退休法官都話，咪以為呢個係小問題，年輕一代好易受到呢種潛移默化洗禮，不知不覺中就削弱自己係中國人嘅概念，呢個係國民身份認同嘅嚴肅問題！香港回歸，如果只換了一面旗，殖民幽靈揮之不去，咁嘅回歸有乜意思？去法官頭上假髮，特首及所有高官及其家人雙重國籍No way！委任華人擔任法官，讓司法這刀把子不致握在戴假髮嘅洋法官手上，這才是正本清源、管治嘅王道！