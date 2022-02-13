世界視線：頭巾引爆衝突　莫迪硬食惡果

印度南部卡納塔克邦多間學校近日以教育部指引為由，禁止戴上頭巾的回教徒女生進入校園，引發回教及印度教學生就「學生能否穿宗教服飾上學」展開激辯。雙方在各大院校外對峙、叫囂，甚至互擲石塊，事件愈演愈烈，更有蔓延全國的趨勢。卡邦政府為免衝突升級，上周二下令當地所有高中停課3天。印度國內再爆宗教衝突，實為總理莫迪近年大打宗教民族情緒牌之惡果。

有卡納塔克邦學校負責人解釋，學生可於校園內佩戴頭巾，但必須在課堂上摘下，又指統一的校服可促進學生歸屬感，不會造成隔閡。然而，回教徒女學生對此並不賣帳，繼續堅持戴上頭巾在各大學校外示威。她們受訪時指出，頭巾是信仰一部分，戴頭巾也是法律保障的權利，因此絕對不會對教育部門讓步。有激進回教學生組織聲稱，禁止戴頭巾是一有組織的全國性陰謀，批評當局迫使她們在接受教育和信仰之間二選一，「這已變成人權問題」。

與此同時，印度教徒也按捺不住，他們披上印度教標誌性藏紅色披肩，跑到卡邦一間大學和回教女生劍拔弩張。在場女生高呼「真主偉大」，周遭大批印度教男學生則大喊口號：羅摩萬歲；他們又包圍落單的回教女學生，對其大聲咆哮。一名印度教徒男生指出：「學校並非宗教場所，如果（回教徒）戴頭巾被允許，那麼藏紅色披肩也應該被一視同仁。」

百多年來印度宗教衝突不斷，在人口中屬少數的回教徒族群自國家獨立以來，便一直面對經濟、文化教育水平低下等問題。當中自莫迪2014年上台以來，視印度教右翼組織為政治意識形態利器，令回教徒處境更為惡劣。在執政人民黨默許下，印度教右翼分子力推「印度教至上」，大力狙擊國內兩億名回教徒，政府2019年又推出排斥回教徒的《公民身份法》，結果引爆多年來最嚴重的宗教衝突，釀成近300死傷。

右翼政黨、印度教大齋會的女僧侶潘迪，繼早年發表必須對基督徒和回教徒「強制絕育」的觀點後，上月又指「要殺死至少200萬回教徒來減少他們的人口」。惟莫迪政府卻對上述言論保持沉默，恐怕只會令怨氣愈積愈多，並埋下更多衝突地雷。