正論：經濟清零百業敝　求給生路香港人

面對疫情核爆式來襲，港府束手無策，只知一味收緊禁聚措施折騰市民，簡直到了不理性的地步。結果，備受針對的飲食業終於捱不住，多間老字號或連鎖食肆紛紛倒下，同時有戲院在租約期滿後關閉；美容業、髮型屋等等，一旦無法如期在本月24號重開，隨時又是一波結業潮。香港人，從未試過日子過得這樣苦，到底高官何時才肯行行好，留一條生路給人們有工開、活下去？

飲食業的寒冬仍未見到盡頭，全港有多間分店的明星海鮮酒家宣布，因應近日疫情嚴峻，除保留兩間分店外，其他分店將全線暫停營業。此外，海港飲食集團6間分店、彩福婚宴集團全線分店均宣布暫停營業。這還未止，老字號上環鳳城酒家總店及鴻星元朗店亦表示於本月21日起結業。就連有「名人飯堂」美譽的中環陸羽茶室都捱不住宣布暫停營業。

上述的結業停業潮只是冰山一角，也僅僅只是開始，只要港府繼續維持極為嚴苛的社交距離措施，倒下去的商戶陸續有來，隨之而來便是一波殺傷力極大的失業潮，當人民連吃飯都成問題，社會焉能不亂？何況不止飲食業率先倒下，鑽石山亦有戲院因為長期關閉而無法營運下去，接下來本月24日疫苗通行證生效，若政府依然不讓表列處所復業，美容、髮型、娛樂場所等等肯定亦會如骨牌倒塌。

事實上，疫情發展至今，各行各業皆「冇啖好食」，連巴士公司都要求港府補貼。偏偏第六輪防疫抗疫基金至今只聞樓梯響，政府在生死存亡關頭依然沒有急民所急，加快程序，情況同「涸轍之鮒」沒有二致。待得西江水打救，缺水的小魚早就渴死了。

正如有人質疑，病毒不會在晚上6點後才活躍，為何港府每次推出防疫措施，第一個開刀對象必然是食肆？而且必然是禁止晚上6點後堂食？到底有何科學根據？再說，隨着經歷數波疫情衝擊，美容院早已做好防疫措施，基本上再無確診群組與美容院有關。偏偏港府做甚麼都只知一刀切，結果玩死奉公守法的業界。

另一方面，港府容許市民在戶外做劇烈運動不戴口罩，卻又不准健身中心復業，其實健身中心為了符合防疫要求，很多都已加設空氣淨化機和提升換氣設備，其播疫風險跟在戶外不戴罩運動相比，到底高了多少？連二人除罩吃飯都可以，偏偏二人戴罩進行的剪髮就不可以，如此矛盾防疫，除了達到玩死商界的目的，根本一無是處。

所見既可駭，所聞良可悲。香港人都是勤勤懇懇的一群，都希望自食其力養妻活兒，奈何苛政猛於虎，善良的人都被這個政府逼到絕路邊緣。兩年多以來，絕大部分港人和商界都克盡己職遵守港府防疫要求，然而每次受到「懲罰」的往往都是他們；反觀放任機組人員播毒的國泰航空高層，以至拍板讓國泰享有免檢疫特權的廢官，至今依然高薪厚祿，笑到最後。可以毫不誇張地說，港府繼續倒行逆施，與民為敵，別說不可能打贏疫戰，就連民心都會徹底失掉，遺臭萬年。