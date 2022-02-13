加拿大出現跨境貨車司機堵塞公路和過境通道示威，抗議的是政府要求司機強制接種疫苗。初看似乎頗為尋常，但新聞採訪揭露更多事實，令人感到奇怪。

一是強迫接種疫苗，加拿大入境美國需打針，是美國政府規定，當時加拿大的司機並沒有抗議，為甚麼到加拿大政府強制便抗議呢？二是既然因應美國政府要求便乖乖地接種疫苗，為甚麼竟然抗議由美國返程的強制接種呢？據報道司機中間已有九成接種了疫苗，這應是遵從美國政府的要求。既然如此，有甚麼原因還要抗議呢？是因要照顧那百分之十未打疫苗者，抑或是示威抗議便是這少數人發起，不代表多數司機？三是貨車司機在首都渥太華市區堵塞抗議壓迫不到加拿大政府，便轉移到加美邊境通道來堵塞。因此舉中斷進入美國的商品供應，美國政府反應強烈。一方面要求加拿大政府用加拿大聯邦法來禁制通道上的示威，另方面強制禁止美國境內眾籌網站替示威司機籌募捐款。美國政府為了本身利益，便公開反對，要求禁制加拿大的示威行動，再沒有甚麼人權民主自由的說法，或提供國際支援了。

四是由美國禁制眾籌平台便揭露出籌了的款項高達千萬美元。媒體也開始有說，示威堵路的司機收取高額費用來示威，似乎便是因此使示威的司機和貨車數目大增。這樣規模資金投入真的是市民自願捐獻，抑或其中便涉及了別有用心的政治因素？

五是特朗普和他的右派支持者開始聲援示威司機，政治因素似正在擴大。或許正是特朗普的介入，使示威從堵塞首都轉移至堵截美加主要貨運通道，目的是對拜登政府製造麻煩。特朗普陣營用幾百萬、一千萬美元便可製造這樣的麻煩，打擊拜登和民主黨，幫助中期選舉的選情，成本低而效果大。對示威的司機來說，若無政治介入與資助因素，其實堵塞首都作用更大。為甚麼要轉移至美加通道，引起兩國社會的質疑呢？既是轉移重點，又是觸犯更多的社會利益，可在加拿大的媒體訪問裏，示威司機說是與全國人民、全球人民同心反疫苗，維護自由。這樣的政治取態，更是說不通了。

這個事件究竟是甚麼呢？它進一步的發展應該會有更多的內情揭露。若其他國家倣效，不過是借題發揮，也反映媒體的煽動、歪曲作用如何巨大。