香港抗疫工作的亂七八糟，愈抗愈「暴」，再次完全徹底暴露了「港人治港」的極其無能。所謂「港人治港」，就是以香江府衙、立法會、司法界等為核心架構，按照既有制度、規則、傳統和人事管治香港。這樣的「港人治港」問題很多，其中重要一條，就是中國收回香港，實施「一國兩制」，因為歷史和現實的諸多因素，「港人治港」的宗旨和實踐要刻意與內地相反，彰顯「兩制」的不同，內地往「東」，香港就要往「西」。

面對同樣問題，內地用「甲方法」解決，香港就偏偏要用「丁方法」，不管事實已證明內地的方法多麼有效，香港也不屑一顧，刻意排斥。這種反叛、作對心態把香港的事情搞得一團糟，亂局叢生，經濟衰敗，民怨沸騰。對此，那些治港的「港人」們不以為意的，反正他們有錢有勢，或富或貴，香港再怎麼衰、再怎麼災禍頻生也傷不到他們，大不了可以一走了之，「反認他鄉是故鄉」。

這樣的「港人治港」有政治思想問題、有人品道德問題、也有能力問題。1997年前英國人治港，雖有大批港人參與，但他們最多只有執行力，只有照章辦事的能力，對於謀劃、決策，遇到前所未見的重大困難，找出解決辦法的基本能力都沒有，他們只能當順風順水的「太平官」。然而，他們又都孳生出「驕嬌二氣」，這樣的治港港人注定是「廢」的。回歸後，要他們面對管治、實施管治，要對香港的發展和現實，遇到的問題拿出主意、想出辦法，妥善解決，他們就露了餡，個個成了「銀樣鑞槍頭」，好看不中用。

「港人治港」以特首為統帥、以政務官為決策及執行的主導力量。回歸後，不管誰當特首都沒有管治香港的政治歷練，如果是政務官出身的人當特首，那就是從統帥到決策精英更是「廢埋一堆」。這樣的「港人治港」，老百姓苦之久矣；這樣的「港人治港」，中央還能不改改嗎？